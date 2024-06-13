По 20 годин без світла і тепла: у ДТЕК назвали найгірший сценарій для України

Про це повідомляє ВВС із посиланням на заяву ДТЕК.

"Якщо Росія продовжить атакувати електростанції, то, за найгіршим сценарієм, наступної зими українці можуть проводити до 20 годин на добу без світла та опалення, згідно з даними найбільшої приватної енергетичної компанії України ДТЕК", - йдеться у повідомленні.

Очікується, що ситуація погіршиться влітку, оскільки температура повітря підвищиться і люди вмикатимуть кондиціонери.

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"На ремонт деяких з них підуть роки, а інші, можливо, ніколи не будуть відновлені", - заявила директорка з комунікацій НЕК "Укренерго" Марія Цатурян.