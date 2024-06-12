Коли діятимуть графіки вимкнень електрики 13 червня: оновлені дані від Укренерго
У четвер, 13 червня, графіки відключень електроенергії діятимуть по всій території України у вечірні години
Про це повідомляє Укренерго.
13 червня обленерго по всій Україні будуть застосовувати графіки погодинних відключень з 20:00 до 22:00.
"Енергоживлення об'єктів критичної інфраструктури, а також підприємств, які імпортують 80% електроенергії для своїх потреб, відповідно до урядової постанови, не обмежується", - йдеться у повідомленні.
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- 7 червня повідомлялось, що в Україні з суботи, 8 червня, в тестовому режимі введуть новий порядок застосування графіків погодинних відключень. Він має забезпечити коротшу тривалість обмежень електроенергії
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