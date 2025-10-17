Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Девелопер blago став лідером у Західній Україні за кількістю наданих кредитів програми "єОселя"
Девелопер blago став лідером у Західній Україні за кількістю наданих кредитів програми "єОселя"

17 жовтня, 2025 п'ятниця
12:47
Суспільство Програма єОселя

Державна програма “єОселя” — це не лише про доступні кредити на житло, а й про довіру до девелоперів

Щоб стати її учасником, компанія має пройти багаторівневу перевірку “Укрфінжитла” та банків-партнерів, підтвердивши фінансову стійкість, прозорість діяльності й законність кожного об’єкта. Такий механізм дає покупцям упевненість, що їхні інвестиції у власне житло — безпечні, а девелопери, які пройшли акредитацію, дійсно заслуговують на довіру.

Щоб долучитися до програми, забудовник має довести свою репутацію — надати підтвердження фінансової стабільності, відсутності судових спорів, прозорих договорів купівлі-продажу та повного пакета дозвільних документів. Це сувора перевірка, яку проходять лише системні та надійні компанії.

За словами голови правління “Укрфінжитла” Євгена Мецгера, у третьому кварталі 2025 року за програмою “єОселя” видано 2 418 кредитів на суму понад ₴4,5 млрд, із яких ₴2,9 млрд припадає на первинний ринок — готове або таке, що будується, житло від акредитованих девелоперів.

Традиційно найбільше учасників програми зосереджено у Києві та області — понад 50 компаній. У Львові таких забудовників — 25, у Хмельницькій області — 5. Водночас у 2025 році на ринку яскраво заявив про себе Івано-Франківськ, де місцевий девелопер Blago обійшов львівських колег і став одним із головних гравців програми “єОселя”.

За результатами третього кварталу 2025 року івано-франківська компанія Blago посіла друге місце в Україні за обсягом виданих кредитів, випередивши всі львівські девелоперські компанії. Це свідчить не лише про довіру банків і “Укрфінжитла” до Blago, а й про зміщення центру девелоперської активності з традиційних лідерів на Західну Україну.

Кількість перевірених компаній щороку зростає. Якщо торік у “єОселі” брали участь близько 90 забудовників і 200 об’єктів, то у 2025 році додалося ще 25 компаній і 60 новобудов. Загалом нині в програмі — 106 акредитованих девелоперів і 259 об’єктів, середній рівень готовності яких становить 75%.

blago продемонструвала стабільність, прозорість та здатність реалізовувати масштабні проєкти, що відповідають усім критеріям державної програми. Такий результат є доказом того, що Івано-Франківськ стає одним із нових центрів якісного та надійного девелопменту в Україні, а компанії регіонального рівня можуть успішно конкурувати з великими столичними та львівськими забудовниками.

Таким чином, саме blago стала найуспішнішим девелопером Західної України в межах програми “єОселя”, довівши, що прозорість, відповідальність і системна робота можуть забезпечити довіру не лише покупців, а й державних інституцій.
 

Економіка
Івано-Франківськ
бізнес
13:23
погода, опади, дощь
Різке похолодання, дощі, а подекуди можливий мокрий сніг: Наталка Діденко розповіла, якою буде погода на вихідних
13:07
Марк Карні
"Зробимо все необхідне": Карні вважає, що НАТО мусить збивати літаки РФ, які порушують повітряний простір країн Альянсу
12:56
Оновлено
наслідки російських ударів по об'єктах енергетики
У багатьох областях запроваджені аварійні відключення світла: ситуація в енергосистемі 17 жовтня
12:26
В Дії тимчасово будуть недоступними послуги ДРАЦС: обмеження стосуються семи областей
12:08
OPINION
Будапештська пастка
12:05
Кріштіану Роналду
Forbes оприлюднив новий рейтинг найбільш високооплачуваних футболістів світу. Хто лідирує
11:41
Ексклюзив
Дональд Трамп
Трамп буде якомога довше розігрувати карту Tomahawk, - авіаційний експерт Криволап
11:26
світ, міжнародний огляд
Брязкання зброєю завершилось безрезультатно, а розмова Трампа з Путіном стала для Києва неприємним сюрпризом. Акценти світових ЗМІ 17 жовтня
11:19
Зеленський у США зустрівся з виробниками Patriot та керівниками енергокомпаній
10:52
окупанти, оркі, російські солдати
Росіяни просунулись поблизу трьох населених пунктів на Запоріжжі та Донеччині, - DeepState
10:37
На Одещині вантажівка наїхала на двох військовослужбовців біля блокпосту: обидва чоловіки загинули
10:36
Ексклюзив
Володимир Омелян
Це відчайдушна спроба Росії відсунути неминуче фіаско: Омелян про розмову Путіна з Трампом
10:13
Оновлено
Росія атакувала Україну ударними БПЛА: в Кривому Розі горіло промислове підприємство, у Чернігові — влучання в транспортну інфраструктуру
10:10
Ексклюзив
Володимир Миколаєнко
Зараз іноді в Україні така ситуація, яка була в 14-му році, - ексмер Херсона Миколаєнко
10:05
долар євро гривня валюта обмін
Курс валют на 17 жовтня: гривня послабшала щодо євро та долара
10:02
OPINION
Переговори про мир. На що справді потрібно звертати увагу
09:58
Ексклюзив
Карта бойових дій за 4-11 жовтня
Гарного тут мало, але ми маємо знаходити промінь сонця в усьому цьому мороці: майор Захарків про Костянтинівський напрямок
09:37
сили ППО
За ніч ППО знешкодила 35 із 70 ворожих безпілотників
09:33
Юнармія
В окупованому Маріуполі відкрили "Будинок Юнармії": навчатимуть воювати дітей від 8 років
09:25
Ексклюзив
польща україна , біженці
Мігранти з України у 2022 році врятували нас в багатьох сферах, - польський політик Пєхота
09:01
Співзасновник та гітарист KISS Ейс Фрейлі
Помер співзасновник KISS та член Зали слави рок-н-ролу Ейс Фрейлі
08:30
нафтопереробний завод в Мумбаї, Індія
Індія скоротить імпорт російської нафти на 50% після переговорів зі США, - Reuters
08:19
Генштаб, фронт, ЗСУ, Сили оборони
За добу на фронті відбулося 178 боїв, Сили оборони зупинили 55 російських атак на Покровському напрямку
08:11
Ексклюзив
"Можна записати гріх, щоб не забути": священник ПЦУ отець Андрій Новосад розробив застосунок для сповіді
08:00
OPINION
Трамп і Путін. Tomahawk як карта у політичній грі
07:50
Ексклюзив
Володимир Миколаєнко у день звільнення з російського полону
Росіяни переконані, що ЗСУ - це терористи, які тримають в заручниках цілі міста, - ексмер Херсона Миколаєнко
07:46
За добу війни в Україні РФ втратила 5 танків, 10 бронемашин та 730 військових
07:39
В ЄС досягли угоди щодо виділення €1,5 млрд на посилення оборони Європи та співпрацю з Україною
07:31
"Полісся" - "Шахтар", Микола Матвієнко ( з м'ячем)
УПЛ: розклад та результати матчів 9-го туру чемпіонату України
07:16
Джон Роберт Болтон
Колишнього радника Трампа Болтона звинуватили у неналежному поводженні з секретними матеріалами
06:15
Аналітика
Зеленський, Путін, Трамп
"Томагавки" вже після Будапешту? Про дипломатичні гойдалки Трампа між Зеленським і Путіним
2025, четвер
16 жовтня
23:46
Оновлено
Трамп і Путін
Трамп провів телефонну розмову з Путіним та домовився з ним зустрітися у Будапешті
23:34
крилата ракета "Tomahawk"
Навіть дискусія про "томагавки" змусила Путіна повернутися до діалогу з Америкою, - Сибіга
23:06
Дональд Трамп, саміт НАТО в Гаазі
"Не залишиться вибору": Трамп пообіцяв знищити ХАМАС, якщо не припиняться страти у Газі
22:38
Володимир Зеленський
"Мова сили та справедливості обовʼязково спрацює і щодо Росії": Зеленський прибув до США
21:52
Юлія Свириденко на зустрічі міністрів фінансів G7
"Розповіла про атаки РФ на енергоінфраструктуру": Свириденко долучилася до зустрічі міністрів фінансів G7
21:20
Ексклюзив
саміт Трампа і Путіна на Алясці
Зустріч Трампа й Путіна у Будапешті юридично нічого не вирішить, - генерал Маломуж
21:18
Ексклюзив
Своїми продуктами ви можете засипати ЄС і всі країни навколо: польський політик Пєхота про потенціал сільського господарства України
21:00
Ексклюзив
Володимир Миколаєнко
"В керівництві області були люди, які вчинили зраду": ексмер Херсона Миколаєнко про 2022 рік
20:03
Ексклюзив
трамп путін
Зіткнення двох концепцій : Чаленко про нову телефонну розмову Трампа з Путіним
Про нас

