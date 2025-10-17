Девелопер blago став лідером у Західній Україні за кількістю наданих кредитів програми "єОселя"

Щоб стати її учасником, компанія має пройти багаторівневу перевірку “Укрфінжитла” та банків-партнерів, підтвердивши фінансову стійкість, прозорість діяльності й законність кожного об’єкта. Такий механізм дає покупцям упевненість, що їхні інвестиції у власне житло — безпечні, а девелопери, які пройшли акредитацію, дійсно заслуговують на довіру.

Щоб долучитися до програми, забудовник має довести свою репутацію — надати підтвердження фінансової стабільності, відсутності судових спорів, прозорих договорів купівлі-продажу та повного пакета дозвільних документів. Це сувора перевірка, яку проходять лише системні та надійні компанії.

За словами голови правління “Укрфінжитла” Євгена Мецгера, у третьому кварталі 2025 року за програмою “єОселя” видано 2 418 кредитів на суму понад ₴4,5 млрд, із яких ₴2,9 млрд припадає на первинний ринок — готове або таке, що будується, житло від акредитованих девелоперів.

Традиційно найбільше учасників програми зосереджено у Києві та області — понад 50 компаній. У Львові таких забудовників — 25, у Хмельницькій області — 5. Водночас у 2025 році на ринку яскраво заявив про себе Івано-Франківськ, де місцевий девелопер Blago обійшов львівських колег і став одним із головних гравців програми “єОселя”.

За результатами третього кварталу 2025 року івано-франківська компанія Blago посіла друге місце в Україні за обсягом виданих кредитів, випередивши всі львівські девелоперські компанії. Це свідчить не лише про довіру банків і “Укрфінжитла” до Blago, а й про зміщення центру девелоперської активності з традиційних лідерів на Західну Україну.

Кількість перевірених компаній щороку зростає. Якщо торік у “єОселі” брали участь близько 90 забудовників і 200 об’єктів, то у 2025 році додалося ще 25 компаній і 60 новобудов. Загалом нині в програмі — 106 акредитованих девелоперів і 259 об’єктів, середній рівень готовності яких становить 75%.

blago продемонструвала стабільність, прозорість та здатність реалізовувати масштабні проєкти, що відповідають усім критеріям державної програми. Такий результат є доказом того, що Івано-Франківськ стає одним із нових центрів якісного та надійного девелопменту в Україні, а компанії регіонального рівня можуть успішно конкурувати з великими столичними та львівськими забудовниками.

Таким чином, саме blago стала найуспішнішим девелопером Західної України в межах програми “єОселя”, довівши, що прозорість, відповідальність і системна робота можуть забезпечити довіру не лише покупців, а й державних інституцій.

