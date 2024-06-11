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До застосунку "Повітряна тривога" додали техніки психологічної самодопомоги

11 червня, 2024 вiвторок
09:31
Суспільство

До застосунку "Повітряна тривога" додали техніки психологічної самодопомоги від Всеукраїнської програми "Ти як?". Йдеться про вправи та поради, які допоможуть стабілізувати емоційний стан

Зміст

Про це повідомили розробники застосунку – компанія Ajax Systems.

Йдеться про набір спеціальних вправ і порад, які допоможуть стабілізувати емоційний стан під час повітряної тривоги, вибухів чи інших стресових ситуацій.

За словами розробників, відтепер разом з push-повідомленням про відбій повітряної тривоги приходитиме питання "Ти як?". Якщо на нього натиснути, відкриється підрозділ "Аптечка психологічної самодопомоги" з порадами для дорослих, дітей і ветеранів.

В "Аптечці самодопомоги", зокрема, є техніки допомоги собі та дітям, ігри та вправи для стабілізації емоційного стану, а також контакти спеціалістів. До того ж там є методичка з порадами про те, як підтримати людей з досвідом війни.

Окрім того, розробники додали у розділ "Корисне" посилання на ігровий симулятор LifesaverSIM, що дає змогу навчитися домедичної допомоги й тактичної медицини.

З 10 червня оновлення поступово стає доступним всім користувачів iOS та Android.

  • У минулий оновленій версії 6.0 застосунку "Повітряна тривога" з’явилися сповіщення про підвищену небезпеку в окремих містах та громадах у зв’язку з наближенням ракет чи БПЛА під час загальної тривоги.
Теги:
Україна
Технології
Війна з Росією
Здоров'я
повітряна тривога
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