До застосунку "Повітряна тривога" додали техніки психологічної самодопомоги

Про це повідомили розробники застосунку – компанія Ajax Systems.

Йдеться про набір спеціальних вправ і порад, які допоможуть стабілізувати емоційний стан під час повітряної тривоги, вибухів чи інших стресових ситуацій.

За словами розробників, відтепер разом з push-повідомленням про відбій повітряної тривоги приходитиме питання "Ти як?". Якщо на нього натиснути, відкриється підрозділ "Аптечка психологічної самодопомоги" з порадами для дорослих, дітей і ветеранів.

В "Аптечці самодопомоги", зокрема, є техніки допомоги собі та дітям, ігри та вправи для стабілізації емоційного стану, а також контакти спеціалістів. До того ж там є методичка з порадами про те, як підтримати людей з досвідом війни.

Окрім того, розробники додали у розділ "Корисне" посилання на ігровий симулятор LifesaverSIM, що дає змогу навчитися домедичної допомоги й тактичної медицини.

З 10 червня оновлення поступово стає доступним всім користувачів iOS та Android.