До застосунку "Повітряна тривога" додали техніки психологічної самодопомоги
До застосунку "Повітряна тривога" додали техніки психологічної самодопомоги від Всеукраїнської програми "Ти як?". Йдеться про вправи та поради, які допоможуть стабілізувати емоційний стан
Про це повідомили розробники застосунку – компанія Ajax Systems.
Йдеться про набір спеціальних вправ і порад, які допоможуть стабілізувати емоційний стан під час повітряної тривоги, вибухів чи інших стресових ситуацій.
За словами розробників, відтепер разом з push-повідомленням про відбій повітряної тривоги приходитиме питання "Ти як?". Якщо на нього натиснути, відкриється підрозділ "Аптечка психологічної самодопомоги" з порадами для дорослих, дітей і ветеранів.
В "Аптечці самодопомоги", зокрема, є техніки допомоги собі та дітям, ігри та вправи для стабілізації емоційного стану, а також контакти спеціалістів. До того ж там є методичка з порадами про те, як підтримати людей з досвідом війни.
Окрім того, розробники додали у розділ "Корисне" посилання на ігровий симулятор LifesaverSIM, що дає змогу навчитися домедичної допомоги й тактичної медицини.
З 10 червня оновлення поступово стає доступним всім користувачів iOS та Android.
- У минулий оновленій версії 6.0 застосунку "Повітряна тривога" з’явилися сповіщення про підвищену небезпеку в окремих містах та громадах у зв’язку з наближенням ракет чи БПЛА під час загальної тривоги.
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