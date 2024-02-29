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Сповіщення про наближення ракети чи БПЛА: у застосунку "Повітряна тривога" після оновлення з'являться нові попередження

29 лютого, 2024 четвер
08:02
Суспільство

В оновленій версії 6.0 застосунку "Повітряна тривога" з’являться сповіщення про підвищену небезпеку в окремих містах та громадах у зв’язку з наближенням ракет чи БПЛА під час загальної тривоги

Про це повідомили в Ajax - компанії-розробниці застосунку. 

Зазначається, що такі оголошення дадуть можливість сповіщати людей про загрозу саме для їхньої локації.

Окрім нових попереджень до застосунку також додали: 

  • налаштування гучності сповіщення "Підвищена небезпека!"

  • сповіщення, якщо повідомлення "Підвищена небезпека!" перестають надходити.

Інформацію про всі види небезпеки передають відповідальні чергові Цивільного Захисту у військових обласних адміністраціях України. Координацію тривог забезпечують чергові ДСНС.

"Щоб отримувати додаткові сповіщення про загрозу, встановіть застосунок «Повітряна тривога» версії 6.0. Якщо застосунок не оновився автоматично, будь ласка, оновіть його вручну або встановіть повторно. Оновлення вже доступне для користувачів iOS, Android", - нагадують у компанії. 

Для моніторингу безпекової ситуації розробники випустили окремий застосунок-віджет "Мапа тривог".

  • У липні 2023 року застосунок "Повітряна тривога" допомагав збирати кошти на Армію дронів для українських військових. Лише за 8 місяців зібрано 10 млн грн.
Теги:
Україна
повітряна тривога
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