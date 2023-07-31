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У застосунку "Повітряна тривога" зібрали 10 млн гривень на Армію дронів

31 липня, 2023 понедiлок
12:53
Економіка дрон

Застосунок "Повітряна тривога" допомагає збирати кошти на Армію дронів для українських військових. Лише за 8 місяців зібрано 10 млн грн

Про це інформує міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Повідомляється, що легендарний актор "Зоряних війн" та амбасадор UNITED24 Марк Гемілл озвучив англійську версію застосунку "Повітряна тривога". Водночас він підтримував збір на данські дрони RQ-35 Heidrun.

За підсумками восьмимісячної ініціативи було зібрано 10 млн гривень на Армію дронів.

"Безпілотники ефективно працюють в умовах радіоелектронної боротьби та дозволяють бійцям проводити розвідку, не наражаючи життя на небезпеку", - пояснює міністр.

Також Федоров подякував Геміллу та компаніям Ajax Systems і Stfalcon за ініціативу для допомоги нашим військовим.

Загалом за 9 місяців діяльності Армії дронів придбали 3201 БПЛА. 

Підсилити наших захисників та захисниць безпілотниками.

  • Станом на 31 грудня 2022 року в межах проєкту "Армія дронів" придбано було 1577 безпілотників, 928 уже на фронті.
  • 31 січня українським розвідникам передали на Донеччину ще 12 безпілотних літальних апаратів SKIF та STEN-2 з "Армії дронів". 
  • У березні на фронт від "Армії дронів" на схід, запорізький та херсонський напрямки передали 300 безпілотних літальних апаратів Mavic 3T.  
  • 5 липня Армія дронів запустила благодійну ініціативу з Укрзалізницею та виробником чаю Gemini, де подорожуючи можна задонатити на безпілотник. 

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