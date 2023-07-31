Про це інформує міністр цифрової трансформації України Михайло Федоров.

Повідомляється, що легендарний актор "Зоряних війн" та амбасадор UNITED24 Марк Гемілл озвучив англійську версію застосунку "Повітряна тривога". Водночас він підтримував збір на данські дрони RQ-35 Heidrun.

За підсумками восьмимісячної ініціативи було зібрано 10 млн гривень на Армію дронів.

"Безпілотники ефективно працюють в умовах радіоелектронної боротьби та дозволяють бійцям проводити розвідку, не наражаючи життя на небезпеку", - пояснює міністр.

Також Федоров подякував Геміллу та компаніям Ajax Systems і Stfalcon за ініціативу для допомоги нашим військовим.

Загалом за 9 місяців діяльності Армії дронів придбали 3201 БПЛА.

Підсилити наших захисників та захисниць безпілотниками.