Другий в Україні рекрутинговий центр ЗСУ відкриють у Запоріжжі
Наступного тижня в Запоріжжі відкриють другий рекрутинговий центр української армії
Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров в ефірі телемарафону "Єдині новини".
"Сьогодні маємо шукати всі можливі шляхи, щоб вмотивованих людей рекрутувати в ЗСУ. Тому в Запоріжжі відкриється новий рекрутинговий центр, ми відкриваємо його спільно з Міністерством оборони", - оголосив він.
Федоров підкреслив, що рекрутинговий центр не є військкоматом та додав: охочим у центрі розкажуть про бригади та яку професію можна обрати для себе.
"Людина гарантовано отримає цю професію, і це вкрай важливо", - акцентував голова Запорізької ОВА.
Також Федоров зауважив, що з 1 березня відкритий набір до трьох військових частин, які боронять Україну безпосередньо на Запорізькій лінії фронту.
- 12 лютого у Львові відбулося відкриття першого в Україні рекрутингового центру, куди можна прийти і дізнатися всю інформацію про армію, сили оборони та про вільні вакансії.
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