Другий в Україні рекрутинговий центр ЗСУ відкриють у Запоріжжі

Про це повідомив очільник Запорізької ОВА Іван Федоров в ефірі телемарафону "Єдині новини".

"Сьогодні маємо шукати всі можливі шляхи, щоб вмотивованих людей рекрутувати в ЗСУ. Тому в Запоріжжі відкриється новий рекрутинговий центр, ми відкриваємо його спільно з Міністерством оборони", - оголосив він.

Федоров підкреслив, що рекрутинговий центр не є військкоматом та додав: охочим у центрі розкажуть про бригади та яку професію можна обрати для себе.

"Людина гарантовано отримає цю професію, і це вкрай важливо", - акцентував голова Запорізької ОВА.

Також Федоров зауважив, що з 1 березня відкритий набір до трьох військових частин, які боронять Україну безпосередньо на Запорізькій лінії фронту.