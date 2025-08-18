Дуже сподіваюся повернутися до правозахисту, - Максим Буткевич

Про це заявив правозахисник, журналіст, колишній військовослужбовець та полонений Максим Буткевич в інтерв'ю проєкту "Люди змін з Лесею Вакулюк" на Еспресо.

Він відповів на запитання, чи він досі як правозахисник на боці, тих хто потребує допомоги.

"Це все-таки справа мого життя. І я зараз дуже сподіваюся повернутися до правозахисту. Власне, це вже відбувається потроху. Ба більше, маю сказати, що я ніколи не цінував так права людини, як зараз. Тому що побувавши там, де їхнє порушення є постійною практикою, починаєш цінувати їх набагато більше", - сказав Буткевич.

Правозахисник додав, що деякі партнери та люди за кордоном не розуміють, що це не права, як дані само собою.

"Вони потребують захисту. Їх треба плекати, їх треба вирощувати, їх треба обороняти та захищати. Це не те, що воно завжди є і не потребує догляду. Потребує, і захисту потребує. Я дуже сподіваюся, що мені вдасться хоч на трішки вкластися в це і далі", - підсумував він.