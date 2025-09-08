Є передумови для дощів: синоптикиня Наталка Діденко розповіла про погоду 9 вересня

Про це інформує синоптикиня Наталка Діденко.

За прогнозом синоптикині, 8 і 9 вересня по усій території України очікують дощі, місцями з грозами. Утім, опади будуть локальні й періодичні.

Температура повітря кардинально не зміниться: 9 вересня в Україні вночі очікується +12...+18 °C, а протягом дня +22...+28 °C.

У Києві у вівторок є ймовірність дощу ввечері, а протягом дня 9 вересня максимальна температура повітря становитиме близько +25 °C.

10 вересня дощі пройдуть на півдні, а 11-12 вересня опади очікуються в західних областях.

У більшості областей України переважатиме суха тепла погода зі свіжими ночами та ранками.