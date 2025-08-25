Єрмак пропонував Залужному долучитися до політичної команди Зеленського, але він відмовився, - The Guardian

Про це пише The Guardian із посиланням на джерела.

У матеріалі йдеться, що до українського посольства у Британії постійно приїжджають "політичні паломники", аби запропонувати послуги Залужному, висловити йому підтримку або зрозуміти, чи планує він балотуватися на виборах.

Зазначено, що серед відвідувачів були українські депутати, представники бізнесменів та колишній радник президента США Дональда Трампа Пол Манафорт. The Guardian стверджує: останній пропонував свої послуги політичного консультанта для будь-якої майбутньої передвиборчої кампанії, але посол відмовився.

Також видання називає Андрія Єрмака частим гостем Залужного. За словами джерел ЗМІ, у листопаді 2024 року керівник ОП офіційно запропонував ексголовкому ЗСУ долучитися до політичної команди Зеленського, аби "представити єдиний фронт перед майбутніми виборами".

Залужний відмовився від пропозиції й пообіцяв під час війни публічно не критикувати українського лідера. Також він запевнив, що не влаштує Офісові президента жодних "неприємних сюрпризів", а якщо вирішить піти в політику – приватно повідомить адміністрації Зеленського.