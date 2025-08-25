Єрмак пропонував Залужному долучитися до політичної команди Зеленського, але він відмовився, - The Guardian
Керівник Офісу президента Андрій Єрмак пропонував ексголовкому ЗСУ й нині послу України у Великій Британії Валерію Залужному долучитися до політичної команди Володимира Зеленського. Той відмовився
Про це пише The Guardian із посиланням на джерела.
У матеріалі йдеться, що до українського посольства у Британії постійно приїжджають "політичні паломники", аби запропонувати послуги Залужному, висловити йому підтримку або зрозуміти, чи планує він балотуватися на виборах.
Зазначено, що серед відвідувачів були українські депутати, представники бізнесменів та колишній радник президента США Дональда Трампа Пол Манафорт. The Guardian стверджує: останній пропонував свої послуги політичного консультанта для будь-якої майбутньої передвиборчої кампанії, але посол відмовився.
Також видання називає Андрія Єрмака частим гостем Залужного. За словами джерел ЗМІ, у листопаді 2024 року керівник ОП офіційно запропонував ексголовкому ЗСУ долучитися до політичної команди Зеленського, аби "представити єдиний фронт перед майбутніми виборами".
Залужний відмовився від пропозиції й пообіцяв під час війни публічно не критикувати українського лідера. Також він запевнив, що не влаштує Офісові президента жодних "неприємних сюрпризів", а якщо вирішить піти в політику – приватно повідомить адміністрації Зеленського.
- Також видання стверджує: на початку березня, після сварки між Дональдом Трампом і Володимиром Зеленським у Білому домі, віцепрезидент США Джей Ді Венс намагався зв'язатись із послом України у Великій Британії, колишнім головнокомандувачем ЗСУ Валерієм Залужним, але той відмовився говорити.
