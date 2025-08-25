Венс дзвонив Залужному після сварки Трампа й Зеленського у Білому домі, - The Guardian

Про це пише The Guardian.

За даними джерел видання, контакт із Залужним відбувався лише через три дні після суперечки між Трампом і Зеленським. Венс, який тоді сидів поруч із Трампом, відіграв помітну роль у провокуванні конфлікту. Згодом він і його оточення, ймовірно, шукали альтернативу українському президенту.

Команда Венса "використовувала різні дипломатичні та інші канали", однак Залужний, проконсультувавшись із керівником Офісу президента Андрієм Єрмаком, відмовився від розмови.

Одне із джерел, наближене до Залужного, розповіло, що це був що це був "демонстративний прояв єдності", оскільки він розумів, що підтримка команди Дональда Трампа проти власного президента не найкращий варіант.

"Багато його прихильників не розуміли, чому він це зробив. Але це була його принципова позиція: Україна зазнала приниження, і ми маємо бути єдиними", — пояснив співрозмовник видання.

Наразі в Україні не заплановано виборів, оскільки голосування є неможливим у стані війни. Навіть опоненти Зеленського не підтримують проведення виборів зараз. Проте, як зазначає The Guardian, "всі в Україні знають, що рано чи пізно політика повернеться".

Опитування показують, що Залужний, який очолив успішне відбиття російського наступу на початку війни, є єдиним кандидатом, який може становити серйозну загрозу для Зеленського. Сам Залужний ніколи публічно не заявляв про свої політичні амбіції та уникає інтерв'ю. Його команда ретельно контролює його публічні виступи в Лондоні, щоб уникнути незручних питань.

Що відомо про сварку Трампа й Зеленського у Білому домі

28 лютого, президент України Володимир Зеленський з робочим візитом прилетів до Вашингтону. Під час пресконференції виникла суперечка між Трампом, Зеленським та віцепрезидентом США Джеєм Ді Венсом.

Пізніше стало відомо, що спільну пресконференцію президентів Володимира Зеленського та Дональда Трампа скасовано після суперечки.

Після сварки в Білому домі слова підтримки Зеленському та Україні почали висловлювати європейські лідери та політики США.

Зеленський згодом дав інтерв'ю американському телеканалу, під час якого, зокрема, прокоментував ситуацію з Трампом.

Натомість державний секретар США Марко Рубіо заявив, що президент України Володимир Зеленський має перепросити за те, що розмова з Трампом та Джей Ді Венсом переросла у суперечку.