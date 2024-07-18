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"ЄС не вимагав цього прямо зараз": нардепка Геращенко про підняття акцизу на пальне

18 липня, 2024 четвер
16:12
Суспільство Ірина Геращенко

Євросоюз не вимагав наразі від України прийняття законопроєкту про підвищення акцизного податку на паливо, зважаючи на стан української економіки

Зміст

Про це розповіла народна депутатка України Ірина Геращенко у коментарі Еспресо, передає кореспондентка Катерина Галко.

"Будуть підняті майже на 2 гривні на кожен літр. Мова йде і про бензин, і про дизель. І це в умовах, коли країна, прості українці, критично сьогодні залежать від генераторів. В умовах відсутності світла, води", - прокоментувала Геращенко.

За її словами, підвищення цін на пальне також може вплинути на продукцію та на весь спектр економіки. 

Геращенко зауважила, що це дійсно є вимогою Європейського Союзу, проте враховуючи стан української економіки, ЄС не вимагав від України адаптації цієї директиви саме зараз.

Народна депутатка додала, що на цей рік перед Україною стоять інші задачі у межах обов'язкових передумов щодо старту і переговорної рамки по вступу до Євросоюзу.

"І уряд цього не заперечує. Але уряд говорить, що у нас дірка в економіці, у нас дуже важка економічна ситуація. Це правда, але скажіть, будь ласка, а чому в нас важка економічна ситуація перекладається знову на плечі простих українців?", - коментує Геращенко.

Вона також зазначила, що 6 голосів за законопроєкт віддали депутати, які отримали підозру від антикорупційних органів.

Про законопроєкт

Верховна Рада у четвер, 18 липня, прийняла законопроєкт про підвищення акцизного податку на паливо. За це проголосували 231 нардеп.

У пояснювальній записці зазначається, що законопроєкт був зареєстрований задля наближення національного законодавства до стандартів ЄС. 

Закон набуває чинності з 1 вересня 2024 року. Він передбачає встановлення графіку щорічного збільшення акцизного податку на різні види пального, які набиратимуть чинності з 1 січня 2028 року.

Зокрема на кінцевому етапі встановлять такі ставки: на бензин - 359 євро за 1000 л, на дизельне пальне - 330 євро за 1000 л, на скраплений газ - 70 євро за 1000 літрів. 

Фото: Ярослав Железняк


Зазначається, що завдяки відповідним норм, до державного бюджету в другому півріччі 2024-го щомісяця надходитиме по 1 604,72 млн гривень.
Теги:
Україна
Верховна Рада
ціни на пальне
Ірина Геращенко
ціни на бензин
ціни на газ
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