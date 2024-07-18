"ЄС не вимагав цього прямо зараз": нардепка Геращенко про підняття акцизу на пальне

Про це розповіла народна депутатка України Ірина Геращенко у коментарі Еспресо, передає кореспондентка Катерина Галко.

"Будуть підняті майже на 2 гривні на кожен літр. Мова йде і про бензин, і про дизель. І це в умовах, коли країна, прості українці, критично сьогодні залежать від генераторів. В умовах відсутності світла, води", - прокоментувала Геращенко.

За її словами, підвищення цін на пальне також може вплинути на продукцію та на весь спектр економіки.

Геращенко зауважила, що це дійсно є вимогою Європейського Союзу, проте враховуючи стан української економіки, ЄС не вимагав від України адаптації цієї директиви саме зараз.

Народна депутатка додала, що на цей рік перед Україною стоять інші задачі у межах обов'язкових передумов щодо старту і переговорної рамки по вступу до Євросоюзу.

"І уряд цього не заперечує. Але уряд говорить, що у нас дірка в економіці, у нас дуже важка економічна ситуація. Це правда, але скажіть, будь ласка, а чому в нас важка економічна ситуація перекладається знову на плечі простих українців?", - коментує Геращенко.

Вона також зазначила, що 6 голосів за законопроєкт віддали депутати, які отримали підозру від антикорупційних органів.

Про законопроєкт

Верховна Рада у четвер, 18 липня, прийняла законопроєкт про підвищення акцизного податку на паливо. За це проголосували 231 нардеп.

У пояснювальній записці зазначається, що законопроєкт був зареєстрований задля наближення національного законодавства до стандартів ЄС.

Закон набуває чинності з 1 вересня 2024 року. Він передбачає встановлення графіку щорічного збільшення акцизного податку на різні види пального, які набиратимуть чинності з 1 січня 2028 року.

Зокрема на кінцевому етапі встановлять такі ставки: на бензин - 359 євро за 1000 л, на дизельне пальне - 330 євро за 1000 л, на скраплений газ - 70 євро за 1000 літрів.

Фото: Ярослав Железняк

Зазначається, що завдяки відповідним норм, до державного бюджету в другому півріччі 2024-го щомісяця надходитиме по 1 604,72 млн гривень.