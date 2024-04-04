Еспресо шукає дизайнера проєктів на телеканал
Телеканал ЕСПРЕСО запрошує у свою команду дизайнера проєктів
Наші очікування:
- Професійне володіння Adobe AfterEffect, PhotoShop, Illustrator, Cinema 4D, InDesign
- Розуміння роботи та специфіки телеканалу.
- Креативність, моделювання та текстурування 3D.
- Досвід створення рекламних макетів та роликів.
- Наявність креативного портфоліо.
Ключові обов'язки:
- Створювати тематичні відеоплазми.
- Графічне оформлення тб-проєктів.
- Створення анімацій.
- Робота з шаблонами для оперативної графіки.
Своєю чергою пропонуємо:
- Роботу у відомій компанії.
- Дружню атмосферу в команді однодумців.
- Можливість набувати нових знань та застосовувати свої.
Графік роботи:
Змішаний. Більшість часу віддалений, але за потреби прийняття якогось рішення чи наради, необхідно бути в офісі телеканалу.
Адреса: Адама Міцкевича 10.
0667753343 – Контактний телефон.
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