Федоров залишається мером Мелітополя, але йде у відпустку на час очільництва ОВА: міськрада назвала виконувача обов'язків
Виконувачем обов’язків міського голови Мелітополя призначили Ірину Рудакову. Водночас мер міста Іван Федоров перебуває у відпустці на період очільництва Запорізької ОВА
Про це повідомила Мелітопольська міська рада.
Раніше Рудакова була заступницею міського голови.
"Обов'язки Мелітопольського міського голови виконує заступник міського голови Ірина Рудакова, згідно з установленим розподілом обовʼязків", - заявили в міськраді.
Зазначено, що під час воєнного стану на період призначення головою Запорізької ОВА мер Мелітополя Федоров перебуватиме у відпустці без збереження заробітної плати.
- 23 січня Кабмін погодив призначення Івана Федорова головою Запорізької обласної військової адміністрації замість Юрія Малашка.
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