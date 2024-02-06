Федоров залишається мером Мелітополя, але йде у відпустку на час очільництва ОВА: міськрада назвала виконувача обов'язків

Про це повідомила Мелітопольська міська рада.

Раніше Рудакова була заступницею міського голови.

"Обов'язки Мелітопольського міського голови виконує заступник міського голови Ірина Рудакова, згідно з установленим розподілом обовʼязків", - заявили в міськраді.

Зазначено, що під час воєнного стану на період призначення головою Запорізької ОВА мер Мелітополя Федоров перебуватиме у відпустці без збереження заробітної плати.