Уряд погодив призначення Івана Федорова головою Запорізької ОВА

Про це повідомила пресслужба уряду.

Зазначається, що уряд підтримав проєкти указів президента про звільнення Малашка Юрія Анатолійовича з посади голови Запорізької обласної державної адміністрації та призначення на цю посаду Федорова Івана Сергійовича.

Відповідно до статті 118 Конституції України голів ОВА призначає президент за поданням Кабміну.

Хто такий Іван Федоров

Іван Федоров народився 29 серпня 1988 року у Мелітополі в сім'ї лікарів.

Легітимний мер тимчасово окупованого Мелітополя Запорізької області, наймолодший мер в історії міста. 11 березня 2022 року окупанти викрали Федорова й утримували в полоні. 12 березня президент Володимир Зеленський заявив, що Федорова катують, аби він публічно підтримав окупаційну владу. Пізніше в Запорізькій адміністрації теж повідомили: Федорова вивезли в тимчасово окупований Луганськ, де йому інкримінують справу про "тероризм".

Через 5 днів Федорова відпустили в обмін на 9 російських полонених солдатів.