Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство "Фінансуємо стіни": Лісовий заявив про необхідність скорочення кількості вишів

"Фінансуємо стіни": Лісовий заявив про необхідність скорочення кількості вишів

19 січня, 2024 п'ятниця
10:24
Суспільство Очільник МОН Оксен Лісовий

Міністр освіти й науки України Оксен Лісовий виступив за об'єднання ЗВО, адже така їхня кількість не відповідає потребам з огляду на демографічну ситуацію

Про це він написав у колонці для "Української правди".

"Ми не можемо ігнорувати той факт, що демографічні показники сьогодні падають. І ця тенденція розпочалася ще задовго до початку повномасштабної війни. Отже, впродовж останніх десятиліть кількість випускників шкіл весь час поступово зменшується, тож та мережа університетів, яка функціонувала ще 30 років тому, сьогодні неактуальна. Місцями ми буквально фінансуємо стіни закладів і пам'ять про їхні попередні досягнення, а не розвиток якості освіти в них тут і зараз", - пояснив Лісовий.

За його словами, замість двох-трьох слабких університетів можна утворити один потужний заклад і спрямувати туди інвестиції. При цьому міністр запевнив, що університети, що приєднуються до більших, збережуть свою галузеву спрямованість і певний ступінь автономії. Також залишаться працювати висококваліфіковані кадри.

"Крім того, у межах проєкту Світового Банку "Удосконалення вищої освіти в Україні заради результатів" передбачені кошти для оновлення матеріально-технічної бази закладів, що об’єднуються. Йдеться про кошти у сумі до 1,5 млн доларів на заклад, частина з яких буде цільово виділятися на розвиток установ, що приєднуються", - розповів Лісовий.

Україна
освіта
Наука
Читайте також:
Саміт НАТО, країни G7
17 січня, 2024 середа
"Світ визначився": дипломат Безсмертний пояснив, як Україні допоможуть перемогти РФ
Іран, Пакистан
18 січня, 2024 четвер
Пакистан завдав ударів по території Ірану: щонайменше 7 загиблих
ЗСУ. ППО
18 січня, 2024 четвер
Нічна атака РФ: українська ППО знищила 22 БПЛА
Київ
+2°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 37.68
    Купівля 37.68
    Продаж 38.32
  • EUR
    Купівля 41.02
    Продаж 41.9
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
19 січня
10:25
Красноїльськ
Румунські фермери припинили блокування руху вантажівок на ПП "Вікову-де-Сус - Красноїльськ"
10:24
ДТП
Біля Чернігова сталася ДТП з вантажівкою та шкільним автобусом: серед постраждалих дитина
10:20
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 19 січня: долар і євро дешевшають
10:08
Ексклюзив
Карта. Роботине_1701
На Запорізькому напрямку з'явилися офіцери артилерійських училищ РФ, які нещодавно закінчили навчання, - боєць "Легіону Свободи"
10:05
Typhoon
Бельгія приєднається до системи створення європейських винищувачів FCAS
10:00
OPINION
Олексій Петров
Де має бути Залужний зі Шапталою
09:48
Оновлено
Брянська область
Спецоперація ГУР: у Брянській області дрони атакували нафтобазу
09:34
Наталія Гуменюк
"Ця доба минула надзвичайно спокійно": Гуменюк про зменшення інтенсивності російських обстрілів
09:24
Ведучі Нацвідбору "Євробачення-2024"
Україна оголосила ведучих Нацвідбору "Євробачення-2024"
09:08
Ексклюзив
Ворог намагається перерізати єдину дорогу на Авдіївку, - Барабаш
09:01
ДБР заявило, що бізнесмен Мазепа - організатор схеми відчуження земель Київської ГЕС
09:01
кібератака
Документи на об'єкти: ГУР заявило про успішну кібератаку на підприємство міноборони РФ
08:39
безпілотник, дрон
РосЗМІ пишуть про спробу нібито атакувати пороховий завод у Тамбовській області
08:32
окупанти вивезли дітей
На Луганщині окупанти виплачують маткапітал лише за наявності російського паспорта
08:30
Ексклюзив
Карта. Херсон_2612
Росіяни поставили свій прапор на руїнах Кринків, але були знищені, - Братчук
08:29
Оновлено
чорне море, ракетоносій рф
Росія завела усі ракетоносії до пунктів базування, у Чорному морі чергує один корабель
08:13
Дональд Трамп
Трампа допустили на праймеріз республіканців у штаті Вашингтон
08:09
Партизани зафіксували перекидання ракет "Онікс" у Севастополь, - "Атеш"
08:07
OPINION
Орест Сохар
Чи нападуть США на Іран?
07:53
Оновлено
втрати росіян
Засіб ППО, 20 танків, 35 бронемашин та 920 військових: втрати армії РФ за добу війни в Україні
07:42
Турецький астронавт вперше полетів до космосу
Турецький астронавт вперше полетів до космосу
07:27
Джо Байден
Білий дім розповів подробиці зустрічі Байдена та конгресменів щодо військової допомоги Україні
07:09
Shahed-136
ISW: Росія почала розробку бюджетного аналога іранського безпілотника Shahed
07:01
На виборах в Ізраїлі перемагає блок партії "Лікуд" на чолі з експрем'єром Нетаньягу
"Ізраїль атакує Іран": Нетаньягу заявив, що це недопущення отримання ядерної зброї Тегераном
06:43
РЕБ, Р-330Ж «Житель»
Російські системи РЕБ, ймовірно, впливають на роботу GPS у Польщі та Балтійському регіоні, - ISW
06:40
білорусь та Україна
Режим Лукашенка звинуватив Україну нібито у підготовці вбивств журналістів та держдіячів
06:27
туман
У Києві туман: КМДА надала водіям декілька порад
06:21
Якщо українці переможуть, то зв’язки між Мінськом та Москвою зіпсуються, - МЗС Литви
06:17
КНДР, Північна Корея
КНДР провела випробування підводного човна з ядерною зброєю
05:54
Марк Рютте
Прихильники прем'єра Нідерландів Рютте як кандидата в генсеки НАТО хочуть його призначити до літа, - Bloomberg
05:31
Ємен, хусити
Хусити випустили балістику в танкер, який належить США
03:45
Іран
МАГАТЕ підтвердило можливості Ірану для виготовлення атомних боєголовок
02:50
Лавров
"Режим Зеленського одержимий переписуванням історії": російські фейки за 18 січня
01:30
Оновлено
Суд над керівниками компаній пов'язаних з Гринкевичем
Суд обрав запобіжні заходи трьом фігурантам справи Гринкевичів
01:23
Андрій Лунін, Реал
Лунін пропустив 4 голи і не врятував "Реал" від поразки у матчі з "Атлетико"
01:22
свобода слова преса
Тиск на українських журналістів-розслідувачів є загрозою для демократії – заява
00:55
Сі Цзіньпін літак
Кулеба заявив, що Київ прагне організувати розмову Зеленського і Сі Цзіньпіна
00:33
Оновлено
конгрес США
США уникли шатдауну: Конгрес ухвалив тимчасовий бюджет
00:29
Indiana Jones and the Great Circle
Xbox показала перший трейлер відеогри про Індіану Джонса
2024, четвер
18 січня
23:53
Естонія передасть Україні 274 археологічні артефакти, затримані на кордоні 5 років тому
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV