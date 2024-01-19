"Фінансуємо стіни": Лісовий заявив про необхідність скорочення кількості вишів
Міністр освіти й науки України Оксен Лісовий виступив за об'єднання ЗВО, адже така їхня кількість не відповідає потребам з огляду на демографічну ситуацію
Про це він написав у колонці для "Української правди".
"Ми не можемо ігнорувати той факт, що демографічні показники сьогодні падають. І ця тенденція розпочалася ще задовго до початку повномасштабної війни. Отже, впродовж останніх десятиліть кількість випускників шкіл весь час поступово зменшується, тож та мережа університетів, яка функціонувала ще 30 років тому, сьогодні неактуальна. Місцями ми буквально фінансуємо стіни закладів і пам'ять про їхні попередні досягнення, а не розвиток якості освіти в них тут і зараз", - пояснив Лісовий.
За його словами, замість двох-трьох слабких університетів можна утворити один потужний заклад і спрямувати туди інвестиції. При цьому міністр запевнив, що університети, що приєднуються до більших, збережуть свою галузеву спрямованість і певний ступінь автономії. Також залишаться працювати висококваліфіковані кадри.
"Крім того, у межах проєкту Світового Банку "Удосконалення вищої освіти в Україні заради результатів" передбачені кошти для оновлення матеріально-технічної бази закладів, що об’єднуються. Йдеться про кошти у сумі до 1,5 млн доларів на заклад, частина з яких буде цільово виділятися на розвиток установ, що приєднуються", - розповів Лісовий.
- Мінекономіки підготувало проєкт нового Трудового кодексу, в якому зокрема пропонується звести до мінімуму держзамовлення у вищих навчальних закладах.
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