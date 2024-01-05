Мінекономіки підготувало проєкт нового Трудового кодексу: які зміни чекають на українців

Про це повідомила очільниця відомства Юлія Свириденко.

За її словами, ринок праці в Україні досі функціонує за Трудовим кодексом 1971 року, який уже не відповідає вимогам часу та гальмує розвиток економіки.

"Повномасштабна війна тільки дужче підсвітила всі недоліки, архаїчні та часто шкідливі радянські норми, яким понад пів століття. У новому законодавстві про працю ми нарешті легалізуємо різноманітні форми зайнятості: дистанційну роботу, надомну, нефіксований робочий час. Діджиталізуємо збір інформації про працівника. Більше не потрібні будуть паперові трудові книжки. Боротимемось із мобінгом та чимало іншого. Наша мета – створити умови, аби ті, хто хоче працювати, могли це робити без перешкод", - сказала Свириденко.

Також документ пропонує звести до мінімуму держзамовлення у вищих навчальних закладах. Натомість в українців з’явиться можливість отримати грант і здобути бажану професію, наголосила очільниця Мінекономіки.

"Грант частково покриватиме витрати на навчання (cofinancing of tuition). Заклад і освітню програму студент обиратиме за своїми вподобаннями. Мета такої системи – максимальна свобода вибору. Адже молода людина вступатиме в той навчальний заклад, куди хоче, а не де є бюджетні місця. У такому випадку шанси, що по закінченні він або вона працюватимуть за фахом – значно вищі, ніж за нинішніх умов", - пояснила Свириденко.

За її словами, ще одним важливим кроком на шляху оновлення ринку праці в Україні стане модернізація Державної служби зайнятості. Зокрема передбачено цифровізацію 90% процесів та широку мережу партнерств із тренінговими компаніями, компаніями з підбору персоналу, а також із громадськими організаціями, що займаються соціальними проєктами.