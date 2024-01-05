Головна English Еспресо.Захід
Espreso.tv
ua en
Головна
English Еспресо.Захід
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Економіка Мінекономіки підготувало проєкт нового Трудового кодексу: які зміни чекають на українців

Мінекономіки підготувало проєкт нового Трудового кодексу: які зміни чекають на українців

5 січня, 2024 п'ятниця
15:36
Економіка безробіття

У січні стартує обговорення проєкту нового Трудового кодексу, розробленого Мінекономіки. Серед змін, які пропонуються, – відмова від паперових трудових книжок

Про це повідомила очільниця відомства Юлія Свириденко.

За її словами, ринок праці в Україні досі функціонує за Трудовим кодексом 1971 року, який уже не відповідає вимогам часу та гальмує розвиток економіки.

"Повномасштабна війна тільки дужче підсвітила всі недоліки, архаїчні та часто шкідливі радянські норми, яким понад пів століття. У новому законодавстві про працю ми нарешті легалізуємо різноманітні форми зайнятості: дистанційну роботу, надомну, нефіксований робочий час. Діджиталізуємо збір інформації про працівника. Більше не потрібні будуть паперові трудові книжки. Боротимемось із мобінгом та чимало іншого. Наша мета – створити умови, аби ті, хто хоче працювати, могли це робити без перешкод", - сказала Свириденко.

Також документ пропонує звести до мінімуму держзамовлення у вищих навчальних закладах. Натомість в українців з’явиться можливість  отримати грант і здобути бажану професію, наголосила очільниця Мінекономіки.

"Грант частково покриватиме витрати на навчання (cofinancing of tuition). Заклад і освітню програму студент обиратиме за своїми вподобаннями. Мета такої системи – максимальна свобода вибору. Адже молода людина вступатиме в той навчальний заклад, куди хоче, а не де є бюджетні місця. У такому випадку шанси, що по закінченні він або вона працюватимуть за фахом – значно вищі, ніж за нинішніх умов", - пояснила Свириденко.

За її словами, ще одним важливим кроком на шляху оновлення ринку праці в Україні стане модернізація Державної служби зайнятості. Зокрема передбачено цифровізацію 90% процесів та широку мережу партнерств із тренінговими компаніями, компаніями з підбору персоналу, а також із громадськими організаціями, що займаються соціальними проєктами.

  • У 2023 році в Україні почали роздавати ваучери на навчання. Серед категорій населення, які мають право на його отримання, – учасники бойових дій і ВПО.
Україна
Читайте також:
3 окрема штурмова бригада, ЗСУ
4 січня, 2024 четвер
Командир підрозділу бригади "Рубіж" Сідорін назвав спеціальності, які потрібні на фронті
Данило Лубківський
Автор Данило Лубківський
4 січня, 2024 четвер
ООН знову намагається прирівняти агресора і жертву
Китай та США
2 січня, 2024 вiвторок
"Успіх однієї країни – можливість для іншої": Китай заявив, що прагне розвивати міцні та стабільні відносини зі США
Київ
+1°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • USD 38.26
    Купівля 38.26
    Продаж 39.08
  • EUR
    Купівля 41.82
    Продаж 42.99
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, п'ятниця
5 січня
16:01
Ексклюзив
вогневі точки біля Євпаторії
Після ударів по Євпаторії стало зрозуміло, що система російської ППО - друшлаг, - Гуменюк
16:00
OPINION
Марина Данилюк-Ярмолаєва
Мистецтво на крові. Куди поділися мільярди Міноборони, які мали піти на форму та труси?
15:55
В Україні створили бойового робота, який може проводити розвідку, штурмувати або обороняти позиції
15:50
Еліна Світоліна
Світоліна вийшла до півфіналу першого в сезоні турніру WTA
15:48
Блінкен та Боррель відвідають Близький Схід на тлі розширення конфлікту у Газі
15:34
Євпаторія
Окупанти залишилися без РЛС: "Атеш" про наслідки удару по військовій частині РФ у Євпаторії
15:24
Ексклюзив
Авдіївка
Ситуація в Авдіївці: ворог намагається заходити із промзони у будинки, - офіцер Морозов
15:13
Оленівка
На сьогодні Україна повернула 23 поранених військових з Оленівки, - правозахисниця
15:05
Заступниці "міністра" окупованого Криму загрожує 15 років за держзраду
14:59
Росія щодня продукує нові фейки
У Полтаві затримали "політексперта", який готував пропагандистські статті для російських ЗМІ
14:55
окупанти, орки
РФ планує створити у школах на ТОТ Луганщини "музеї" війни проти України, – Центр нацспротиву
14:23
окупанти, орки
Синєгубов розповів, чи можливий повторний наступ окупантів на Харків
14:13
Марʼяна Безугла
Комітет з питань нацбезпеки ВРУ ухвалив відкликати Безуглу з посади заступниці голови, - нардеп
14:06
OPINION
Володимир Поздняков
Як реформувати мобілізаційну систему
13:49
Спецоперація ГУР на Бєлгородщині: розвідники атакували російський взводний опорний пункт
13:44
Інфографіка
Ціни на пальне, АЗС
Ціни на пальне сьогодні: скільки коштують бензин, газ і дизель
13:34
Квартал 95
"Дискримінаційний гумор": Комісія з журналістської етики оприлюднила висновок щодо жарту "Кварталу 95" про мешканку Скадовська
13:07
"Є загроза повторення атак на критичну інфраструктуру": у Києві перевірять усі Пункти незламності
13:01
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
РФ спробує протестувати деякі зразки озброєння, яких ще не використовувала, - Згурець
13:00
Речник Повітряних сил Юрій Ігнат
"Чия ракета, треба розбиратись": у Повітряних силах наразі не можуть підтвердити використання РФ ракет від КНДР
13:00
Водохресний святвечір
Водохресний святвечір 2024: нова дата, як відзначати і що має бути на столі
12:58
на фото наслідки обстрілу Херсона
РФ обстріляла Херсон: поранено чотирьох людей, пошкоджено склад із гуманітаркою
12:41
В Україні засудили до 12 років тюрми двох російських військових, які знущалися з цивільних на ТОТ Запоріжжя
12:35
Лієв Шрайбер відвідав “Ноосферу”
На згадку залишив напис "Путін - придурок": амбасадор UNITED24 Лієв Шрайбер відвідав український криголам "Ноосфера"
12:23
дрон Shahed-136, атака росії по Києву 17 жовтня
Українська ППО в ніч на 5 січня знищила 21 із 29 "шахедів"
12:10
Ексклюзив
тренінг Водохреща, ДСНС
Як безпечно пірнати у воду на Водохреща: рятувальники провели тренінг у Києві
12:08
На фото: "Дизель шоу" висміюють кримчан
Підтримали анексію, голосували за "Единую Россию": у "Дизель шоу" поглузували з корінних кримчан, звинувативши їх у зраді
12:05
OPINION
Євстратій Зоря
Танці під гундяєвську свистульку
12:02
Огляд
світ, міжнародний огляд
Північна Корея постачає Росії балістичні ракети, а Україна завдає ударів по військових цілях в окупованому Криму. Акценти світових ЗМІ 5 січня
11:50
Ексклюзив
окупанти
Військовий експерт розповів, коли росіяни планують активізувати наступи під Куп'янськом і Лиманом
11:42
електроенергія, світло ЛЕП
Росіяни обстріляли ТЕС на сході й ТЕЦ на півдні: ситуація в енергосистемі станом на 5 січня
11:36
Речник ВМС ЗСУ Дмитро Плетенчук
Україна у 2023 році знищила щонайменше шість кораблів і катерів ЧФ Росії, – ВМС
11:30
Оновлено
Південна та Північна Корея
Південна Корея почала військові навчання у відповідь на артобстріл КНДР
11:07
Ексклюзив
Карта. Луганщина_2612
Сили оборони завдали значних втрат ворогу на Куп'янському напрямку, - 14-та ОМБ
10:52
Оновлено
Маріупольський драмтеатр
Мер італійської Модени відреагував на заплановану виставку про "розквіт" Маріуполя в окупації
10:40
Оновлено
На фото: Номер "Кварталу 95" про дівчину зі Скадовська
Актори "Кварталу 95" Гатун та Великий, які жартували з мешканців Скадовська, потрапили до "Миротворця"
10:31
Оновлено
обстріл, ППО
РФ двічі з вечора запускала "шахеди": на Херсонщині є поранені, на Хмельниччині пролунали вибухи
10:16
Інфографіка
долар євро валюта обмін
Курс валют на 5 січня: долар та євро подорожчали
10:15
СБУ затримала у Києві власника агрохолдингу, який постачав харчі для росіян на ТОТ Херсонщини
10:03
OPINION
Володимир Горбач
Хто наводить російські ракети на наші зброярні
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV