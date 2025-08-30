Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Суспільство Флот науки і свободи: 4 роки тому над криголамом "Ноосфера" замайорів синьо-жовтий прапор
Ексклюзив

Флот науки і свободи: 4 роки тому над криголамом "Ноосфера" замайорів синьо-жовтий прапор

Андріана Стахів
30 серпня, 2025 субота
08:21
Суспільство криголам "Ноосфера"

Рівно 4 роки тому у цей день над сьогоднішнім флагманом українського науково-дослідного флоту, криголамом "Ноосферою" замайорів синьо-жовтий стяг

Зміст

Синьо-жовтий стяг над майбутньою "Ноосферою" – нова віха розвитку для української науки

криголам "Ноосфера"

фото: НАНЦ

У порту данського міста Фредеріксгавн 30 серпня 2021 року над колишнім легендарним британським криголамом "James Clark Ross" урочисто замайорів синьо-жовтий прапор. Його підняв директор Національного антарктичного наукового центру Євген Дикий спільно з британським капітаном Саймоном Веллесом та українським капітаном Олегом Новосильним. Поряд стягом замайорів і вимпел Національного антарктичного наукового центру.

Вже за кілька місяців судно прибуло до порту в Одесі, щоб взяти на себе важливу роль українського науково-дослідного флагмана. Тоді ж криголам отримав свою нову назву – "Ноосфера". Його поява ознакувала нові можливості та рівень для розвитку української науки. А сама назва також стала символічною, адже сам цей термін походить з праць Володимира Вернадського, на честь якого названа українська антарктична станція.

""Ноосфера" купувалася не лише для станції "Академік Вернадський", і навіть не для Центру антарктичних досліджень, хоча саме Центр є її оператором. Це судно має величезне значення не тільки для української науки, а й для країни загалом. Разом із кораблем "Борис Александров", раніше він називався "Бельгіка", та "Ноосферою", які з’явилися в Україні практично одночасно у 2021 році, відбулося відродження українського науково-дослідного флоту після 20-річної перерви. Уперше після двох десятиліть, коли Україна фактично "сушила весла на березі", ми знову отримали науково-дослідний флот, який колись мали, але який, на жаль, був безжально знищений в 90-х і на початку 2000-х років, – розповідає Євген Дикий у коментарі Еспресо. – Поява цих суден стала символом повернення України до світового океану та відновлення статусу морської держави. Морська держава – це не лише географія, а передусім морські дослідження, на яких базується державна політика щодо використання ресурсів, вивчення морського дна тощо.

На щастя, лише за чотири тижні до початку повномасштабного вторгнення, криголам встиг вийти у свій перший рейс. Тоді як "Борис Александров" залишився заблокованим в Одесі через війну.

Криголам як крок до потужної міжнародної співпраці

криголам "Ноосфера"

фото: НАНЦ

Власне завдяки тому, що "Ноосфера" тоді вирушила у рейс, вона не була заблокована в Чорному морі й продовжує працювати в океані.

"Між експедиційними сезонами судно базується у південноафриканському Кейптауні, а під час антарктичного літа оперує через чилійський порт Пунта-Аренас. При цьому "Ноосфера" працює не лише для нашої станції "Академік Вернадський". Хоча вся логістика станції наразі дійсно зав’язана саме на ній, але, крім того, "Ноосфера" також повністю забезпечує логістику польської антарктичної програми. І регулярно бере участь в спільних міжнародних проєктах з іншими країнами", – пояснює директор НАНЦ.

Що цікаво, одна з найсерйозніших та найбагатших наукових організацій у світі – Національний науковий фонд США – звертається саме до України по "Ноосферу" для потреб американської антарктичної експедиції, і це вже є міцним та потужним партнерством. 

"Вона стала не лише інструментом для українських науковців, які отримали можливість працювати за межами станції "Вернадський", та хоч по всій Антарктиді і взагалі океану, але також певним інструментом нашої дипломатії. Це частина нашої міжнародної політики. Це знак престижу, бо насправді дуже багато країн дивуються тому, що навіть в таких важких умовах ми маємо свій власний науково-дослідний флот. Тому це й інструмент для налагодження співпраці. І зацікавленість в ній дуже велика", – відзначає Євген Дикий.

У цьому контексті він також нагадав, що у новому антарктичному сезоні, який розпочнеться узимку, відповідно, з початком антарктичного літа, на борту "Ноосфери", поряд з українськими океанографічними дослідженнями, планується перша в історії мексиканська антарктична експедиція. 

"Логістика "Вернадського", звичайно, зав'язана саме на "Ноосферу", але я б сказав, що це 10% від функціонала цього судна. А решта – це наші власні українські океанографічні дослідження у відкритому океані. І міжнародна співпраця. "Ноосфера" стала інструментом м'якої сили, який дуже суттєво збільшує нашу вагу. Передовсім у рамках договору про Антарктику, у цьому, так би мовити, "Антарктичному клубі", де ми перейшли в абсолютно іншу категорію гравців. Як країна, яка має повний комплект: і станцію, і судно льодового класу, яке може працювати там весь довгий антарктичний сезон", – підкреслює науковець.

Власне четвертий антарктичний сезон судна, який тривав із 12 грудня 2024 року по 10 травня 2025 року став рекордним не лише за пройденим шляхом, але й за кількістю міжнародних співпраць.

"Тепер не нас обирають, а ми обираємо": новий рівень у роботі з партнерами для України

криголам "Ноосфера"

фото: НАНЦ

Сьогодні цей справжній плавучий науково-дослідний інститут дозволяє охопити дослідженнями 90 % площі океанського дна. Окрім екіпажу з 27 людей, криголам вміщує до 50 науковців, а автономність плавання судна до двох місяців дозволяє проводити дослідження у будь-якій точці Світового океану. Це створює велике зацікавлення навколо можливостей роботи із "Ноосферою".

Як зауважив директор НАНЦ, тепер вони мають чергу охочих на наступні рейси "Ноосфери". Це дає новий рівень у співпраці, коли науковці вже самі обирають, із ким цікаво буде працювати фінансово, з ким політично, а хто зможе посилити українські наукові можливості завдяки новим методикам.

"Тепер не нас обирають, а ми обираємо, – підкреслює Євген Дикий. – Морський флот в цьому сенсі недарма завжди був предметом саме гордості. Все ж таки свій прапор на своєму флагмані над океаном – це дійсно інший рівень держави, інший статус".

Історія легендарного криголама та як британський "James Clark Ross" став українською "Ноосферою"

криголам "Ноосфера"

фото: НАНЦ

Криголам збудувала 1990 року британська компанія Swan Hunter Shipbuilders, тоді ж його урочисто спустили на воду за участі королеви Єлизавети II. Свою назву "James Clark Ross"  він отримав на честь англійського полярного дослідника та військового моряка сіра Джеймса Кларка Росса. Саме він у першій половині XIX століття здійснив найбільшу для свого часу експедицію в Антарктиду, а також був першою людиною, яка перетнула відмітку у 78° південної широти.

У флоті Британської антарктичної служби судно використовувалося для біологічних, океанографічних і геофізичних круїзів. Воно було оснащене низкою лабораторій, а також спеціальною системою лебідок, які дозволяли розгортати наукове обладнання як за кормою, так і посередині судна. Окрім того, завдяки надзвичайно низькому рівню шуму на криголамі стало реально розгортати чутливе акустичне обладнання.

Серед цікавих аспектів роботи криголама у часи служби Великій Британії можна відзначити те, що James Clark Ross взяв участь у першому міжнародному дослідженні щодо оцінки запасів криля в атлантичній частині Південного океану, дані якого і сьогодні використовуються в моделях оцінки криля.

Окрім того, саме James Clark Ross у 1996 році доставив першу українську антарктичну експедицію на станцію "Академік Вернадський".

Тим часом рішення про придбання криголама для України прийняли у 2021 році, про це домовилися британський та український уряди. А вже 7 липня Кабмін прийняв рішення виділити 5 мільйонів доларів на знакову покупку.

"Ми придбали "Ноосферу" за абсолютно смішну для неї суму, – зауважив директор НАНЦ. –  І за це, до речі, дякуємо Великій Британії і тодішньому нашому послу пану Вадиму Пристайку, бо це була саме політична ціна. Базова ринкова була в рази вищою. Я б сказав, що ці 5 мільйонів – це одна з найбільш вдалих інвестицій взагалі в історії української науки".

Національний антарктичний науковий центр та британська установа "Дослідження та інновації", частиною якої є Британська антарктична служба, підписали акт про купівлю Україною криголама 19 серпня.

І вже 30 серпня відбулася офіційна передача судна Україні і підняття над ним синьо-жовтого прапора. До Одеси криголам прибув 5 жовтня, а 29 жовтня отримав свою нову назву – "Ноосфера", яка ще тісніше пов’язала його як зі станцією "Академік Вернадський", так і з українською дослідницькою наукою в цілому.

криголам "Ноосфера"

фото: НАНЦ

Вже після прибуття криголам почали обладнувати та готувати до першого українського антарктичного рейсу.

"Все ж таки, треба розуміти, що ми купили не нове судно. Йому на той момент було рівно 30 років. Тут будь-яка людина, яка володіє вживаною машиною, добре це зрозуміє. Навіть звичайний вживаний автомобіль потребує регулярного технічного догляду набагато більше  ніж новий із салону, – пояснює Євген Дикий. – А з судном необхідність технічного обслуговування збільшується пропорційно до об'єму, а в нас – це 5 тисяч тонн. Воно щорічне і робиться кожного літа".

Фактично до одеського порту прибуло майже порожнє судно. Так, на борту залишилися лебідки та інші особливі механізми, поєднані із самим корпусом. Натомість усі наукові прилади, дослідницьке обладнання британці перемістили на свій новий криголам. Тому українці взялися до справи, аби вже 28 січня 2022 року змогти відправити "Ноосферу" у рейс. А далі продовжили постійно вдосконалювати корабель.

"Ми зараз все доповнюємо, і оскільки в військовий час витрачати на це бюджетні гроші було б неправильно, то все це робиться тільки тими коштами, які ми на "Ноосфері" ж заробляємо, співпрацюючи з іноземними експедиціями. Тобто кошти від іноземної співпраці ми інвестуємо у покращення можливостей "Ноосфери", – відзначає науковець і додає: – Вона не повністю самоокупна, але принаймні всі модернізації, всі оновлення і наповнення науковими приладами – це все повністю здійснюється не за бюджетний кошт, а за ті гроші, які ми на ній заробляємо".

Теги:
Статті
Новини
Наука
Україна
Польща
Антарктида
США
Велика Британiя
Читайте також:
міністр закордонних справ Туреччини Хакан Фідан
Автор Ксенія Золотова
29 серпня, 2025 п'ятниця
МЗС Туреччини: Москва вже не вимагає контролю над усіма окупованими областями, але хоче отримати Донеччину
Чорне море
Автор Ірена Моляр
28 серпня, 2025 четвер
Це було питання часу: Defense Express про ураження ворожим морським дроном корабля ВМС України
видобуток нафти, нафта
Автор Ксенія Золотова
29 серпня, 2025 п'ятниця
У Reuters дізнались, у якому стані нафтовий термінал Усть-Луга після атаки українських дронів
Київ
+21°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.08
    Купівля 41.08
    Продаж 41.57
  • EUR
    Купівля 47.86
    Продаж 48.58
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2025, субота
30 серпня
09:20
сили ППО
Сили ППО уразили 510 БПЛА та 38 ракет, якими РФ атакувала Україну
08:58
Оновлено
Росія атакувала Україну дронами і ракетами: у Запоріжжі загинула людина, понад 20 осіб дістали поранення, серед них – діти
08:46
вогонь, полум'я, пожежа
Українські військові уразили два російські нафтопереробні заводи: деталі
08:39
Огляд
Шпигун Петров, нові театральні пани і коза Валькірія – 5 книг з неймовірними історіями
08:16
Оновлено
ЗСУ
Минулої доби на фронті зафіксували 172 бої: на Покровському напрямку українські захисники зупинили 50 штурмів
08:08
Літак. авіація, Польща
Польща підняла авіацію через атаку РФ на Україну
08:04
OPINION
Зашморг для союзника
07:40
Аналітика
Кінець літа без перемог: чому російський наступ виявився стратегічним провалом. Пояснюємо
07:27
Огляд
Карта бойових дій за 22-30 серпня
Карта бойових дій за період 22-30 серпня: ворог прорвався до Лимана й у глиб Дніпровщини
06:59
втрати окупантів
Армія РФ за добу війни в Україні втратила 850 військових, 47 артсистем та 6 танків
00:30
радбез ООН
США на Радбезі ООН закликали Росію припинити війну та пригрозили санкціями
2025, п'ятниця
29 серпня
23:47
Президент Франції Еммануель Макрон
Якщо Путін не погодиться зустрітися із Зеленським до понеділка, це означатиме, що він знову переграв Трампа,- Макрон
22:56
Олександр Лукашенко (26.01.2025)
"Немає такої країни, як Білорусь, яка б була в такому складному становищі": Лукашенко каже, що обговорював з Трампом "деякі проблеми"
22:40
Оновлено
ФК "Карпати"
"Полтава" - "Зоря", "Кудрівка" - "Карпати": результати та розклад матчів 4-го туру УПЛ
22:35
Макрон, Мерц
Франція та Німеччина пообіцяли посилити протиповітряну оборону України
22:22
Україна-Польща
Вето Навроцького: МВС Польщі працює над урегулюванням правового статусу українців
21:57
Ексклюзив
Роман Безсмертний
Обстріл Києва в ніч на 28 серпня на пряму пов'язаний із зустріччю українських представників зі Стівом Віткоффом, - Безсмертний
21:35
Оновлено
Стів Віткофф
Віткофф, порушивши протокол, хибно поінформував Трампа про вимоги Путіна. Венс у відповідь звинуватив ЗМІ в підриві зусиль Трампа щодо миру
21:12
Ексклюзив
Китай хоче використати війну в Європі для досягнення своєї головної мети, - Фейгін
20:59
Україна Польща
У Польщі пояснили, яку роль відіграватиме країна у гарантіях безпеки для України
20:26
Ексклюзив
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
Цілі, які ставив противник на літню компанію, не досягнуті, - Згурець
20:20
Володимир Зеленський
"Триває робота над фіналізацією всіх компонентів": Зеленський про гарантії безпеки для України
20:07
евакуація
Із Донеччини та Дніпровщини евакуації потребують понад 234 тис. людей, - Мінгромад
20:05
OPINION
Вибити зуби... якщо не ловити ґав
19:44
Оновлено
Атака РФ 28 серпня: у Києві завершились рятувальні роботи, 25 людей загинули
19:15
"Координуємо наші зусилля": Єрмак і Кислиця провели зустріч з Віткоффом у Нью-Йорку
18:54
Фрідріх Мерц
Мерц вважає, що війна РФ проти України може тривати "багато місяців"
18:48
Прапор Словаччини
Словаччина відновила видачу туристичних віз росіянам, - ЗМІ
18:38
Трамп і Путін
Глава МЗС Естонії Цахкна припустив, для чого насправді Путін зустрівся з Трампом
18:36
Ексклюзив
У Москви з’являється більший діапазон тиску: Фейгін про наслідки нерішучості та слабкості Заходу
18:24
Президентка Молдови Мая Санду
Молдову можуть використати проти України в разі перемоги проросійських партій, - Санду
18:18
Оновлено
сили ППО
Стерненко заявив про масове переведення фахівців ППО в піхоту. Генштаб спростував
18:06
Туреччина . Посольство в Україні в Києві
Туреччина закрила повітряний простір для Ізраїлю та заборонила ізраїльським суднам заходити до своїх портів
18:01
Швеція розробляє безпілотні мінісубмарини для протидії російській загрозі в Балтійському морі
18:00
OPINION
Масована атака України: РФ змінює тактику тиску після провалу створення "буферних зон"
17:59
Екскерівнику ГУ ДСНС Київщини оголосили підозру у привласненні понад 3,6 млн гривень під час будівництва пожежного депо
17:57
екстренка
Рубіо офіційно оголосив про закриття USAID
17:51
Віктор Орбан
ЄС засудив російський обстріл України в ніч на 28 серпня. Угорщина заяву не підписала
17:37
Марія Захарова
Захарова каже, що західні пропозиції гарантій безпеки Україні "роблять Київ провокатором" для РФ
17:36
Російського агента, який наводив ракети РФ на прифронтові шпиталі, засудили до 15 років тюрми
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Твори Getty Images, що розміщені на сайті не можуть бути використані третіми особами без письмового дозволу ТОВ "Глобал Імеджес Юкрейн. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2025 ESPRESO.TV