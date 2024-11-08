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Генерал-майор Марченко звільнився зі служби: наразі він проходить лікування

Дар'я Куркіна
8 листопада, 2024 п'ятниця
16:00
Суспільство Генерал Дмитро Марченко

Генерал-майор ЗСУ Дмитро Марченко, який керував обороною Миколаєва у 2022 році, звільнився зі служби й наразі проходить необхідне лікування. Він оголосив про запуск благодійного фонду

Зміст

Про це він повідомив у facebook.

"Розвідка в окупованому Криму, виведення 75 побратимів з оточення в Ізварінському котлі, Донецький аеропорт, десятки тисяч кілометрів по безкрайнім степам Донбасу, в часи коли мало хто розумів де свої, а де ворог… Рідна Миколаївщина і Херсонщина... довгий нелегкий  шлях, який трансформував мене на кожному етапі та зробив тим ким я є. Жодні випробування ворога, жоден тиск не примусили мене зупинитися в непохитній боротьбі за Україну. Тому звільнення зі служби стало найважчим рішенням, яке я ухвалював у своєму житті", - написав він.

Марченко розповів, що зараз проходить потрібне лікування.

"Адже навіть незламних іноді потрібно трішечки підлатати, щоб втримати на плаву. Врешті-решт, служба у війську завжди вимагає жертвувати здоров'ям", - додав він.

Також генерал-майор запустив Благодійний фонд Дмитра Марченка Marchenko Foundation.

"Попереду в нас ще довгий шлях боротьби за Україну і я продовжую робити все, що в моїх силах, і, навіть, більше задля перемоги!" - наголосив він.

Дмитро Марченко - учасник війни на сході України, брав участь в Ізваринському котлі та зумів вивезти пʼятьох військовослужбовців з оточення. Очолював Головне управління розвитку та супроводження матеріального забезпечення ЗСУ, у 2019 році отримав звання генерал-майора. З 25 лютого по 6 квітня 2022 року керував успішною обороною Миколаєва.

Фото: Dmitry Marchenko/Facebook

Теги:
Новини
Україна
Миколаїв
військові
ЗСУ
Війна з Росією
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