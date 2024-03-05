Герцогиня Единбурзька підтримала жертв сексуального насильства під час війни РФ в Україні

Відео оприлюднили в офіційному акаунті британської королівської сім'ї в Instagram.

Герцогиня Единбурзька Софі Гелен виступила із відеозверненням на міжнародній конференції "Відновлення прав жертв сексуального насильства, пов'язаного з конфліктом: елемент миру та світової безпеки" в Києві. Вона наголосила, що світ не повинен ігнорувати сексуальне насильство, яке відбувається внаслідок повномасштабного вторгнення Росії в Україну.

"Ті, хто вижив тут і в усьому світі, так сміливо розповідали про свій досвід. Вони є найпотужнішими захисниками, які нагадують усім нам, що ми не повинні повертатися спиною до жахів цього злочину, ми ніколи не повинні забувати тих, хто вижив. Навпаки, ми повинні стояти пліч-о-пліч з усіма постраждалими, щоб забезпечити справедливість і повноцінне відшкодування, а також переконатися, що цей злочин не є прийнятною частиною конфлікту", - зазначила Софі Гелен.

Вона додала, що всі факти сексуального насильства мають бути зафіксовані.

"Їхні (жертв сексуального насильства, - ред.) права та їхні голоси мають бути в центрі всіх наших зусиль, щоб записати сексуальне насильство, пов’язане з конфліктом, в підручники історії", - наголосила герцогиня Единбурзька.

Довідково: Софія Гелен, герцогиня Единбурзька, Дама Великого Хреста — дружина принца Едварда, герцога Единбурзького, молодшого сина Єлизавети II та принца Філіпа, герцога Единбурзького.



