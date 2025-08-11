Глава МЗС Чехії Ліпавський прибув в Україну
У понеділок, 11 серпня, в Україну з візитом прибув міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський
Про це він повідомив у Х.
Це – шостий візит чеського міністра в Україну.
"Під час моєї шостої поїздки в Україну я прибув з чітким сигналом – Чехія не відмовиться від підтримки українців у їхній боротьбі проти російського агресора", – підкреслив Ліпавський.
- 30 липня стало відомо, що Чехія готує нові пакети військової допомоги для України, які мають посилити сфери протиповітряної оборони, радіоелектронної боротьби, а також далекобійні спроможності.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.2 Купівля 41.2Продаж 41.68
- EUR Купівля 47.97Продаж 48.62
- Актуальне
- Важливе