Глава МЗС Чехії Ліпавський прибув в Україну

Про це він повідомив у Х.

Це – шостий візит чеського міністра в Україну.

"Під час моєї шостої поїздки в Україну я прибув з чітким сигналом – Чехія не відмовиться від підтримки українців у їхній боротьбі проти російського агресора", – підкреслив Ліпавський.

Na svou šestou cestu po Ukrajině jsem dorazil s jasnou zprávou – Česko nevzdá podporu Ukrajinců v boji proti ruskému agresorovi. ???????????????????? pic.twitter.com/84GsfJtUJK — Jan Lipavský (@JanLipavsky) August 11, 2025