Головна English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Espreso.tv
en
Головна
English Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Війна з Росією: хроніка
Пояснюємо
Головна Суспільство JYSK запустив акцію-збір на закупівлю спортивного інвентарю для відновлення ветеранів і ветеранок
Новини компаній

JYSK запустив акцію-збір на закупівлю спортивного інвентарю для відновлення ветеранів і ветеранок

Юлія Юліна
5 жовтня, 2024 субота
10:00
Суспільство

Міжнародна мережа товарів для дому JYSK працює на українському ринку вже 20 років. За цей час компанія відкрила 100 торгових точок по всій Україні, 20 із них – уже під час повномасштабної війни

Зміст

Про це йдеться у сюжеті Еспресо.

Так, 3 жовтня сотий магазин JYSK відкрили у Чернівцях. Він побудований у сучасній концепції мережі Store Concept Compact із торгівельною площею 825 кв. м. Цей формат дозволяє більш ефективно використовувати торгову площу, представляючи споживачам ширший асортимент меблів для дому. 

"Те, що ця концепція хюґе настільки відома в Україні, мене здивувало. Але ми також знаємо, що JYSK є потужним світовим брендом, і ця концепція хюґе зі свічками дуже популярна в усьому світі", – зазначив заступник голови місії посольства Данії в Україні Єнс Альсбірк.

Для компанії війна ще з 2014 року стала великим викликом, адже на початку бойових дій росіяни знищили магазини в Криму та на Донеччині. Однак попри великі втрати мережа продовжила розвиватись в Україні. Після 24 лютого 2022 року JYSK закрив усі свої магазини лише на 4 дні, аже вже на початку березня торгові точки поступово почали відкриватись і працювали там, де це було можливо й безпечно. Зокрема компанія намагалася забезпечити волонтерів і переселенців такими необхідними товарами, як ковдри, подушки й матраци.

"Понад 100 наших співробітників були вимушені покинути Україну. Ми працевлаштували всіх працівників, які мали можливість працювати за кордоном", – розповів журналістам Country Director JYSK в Україні Євген Іваниця.

Одним із важливим напрямів роботи компанії – благодійність. З початку повномасштабної війни мережа організувала вже понад 65 доброчинних акцій. Частина з них - це допомога армії та ветеранам у співпраці з фондом "Повернись живим". Торік у мережі ініціювали акцію з різдвяними гномами. Частина виторгу з їхнього продажу йшла на потреби саперів.

"Минулого року ми мали проєкт на близько 7,5 млн грн на забезпечення новостворених батальйонів гуманітарного розмінування у Командуванні Сил підтримки. Це військові сапери, які розміновують деокуповані або прифронтові території, цивільну інфраструктуру, після прильотів по якихось об'єктах тощо", – розповів журналістам голова БФ "Повернись живим" Тарас Чмут.

Наразі компанія підготувала нову акцію-збір – "Додай руху до сили духу", щоб зібрати гроші на закупівлю спортивного інвентарю для адаптивних видів спорту.

"За ці кошти ми допомагаємо купувати спеціальне обладнання, яке допоможе нашим військовим швидше реабілітуватися", – пояснив Євген Іваниця.

Аби долучитися до збору, відвідувачі магазинів можуть придбати благодійні наліпки. Представники компанії зазначають: JYSK і надалі долає виклики війни, продовжує розвиватися, допомагати українцям та державі й наближати нашу перемогу.

Теги:
Відео
Новини
Економіка
Україна
бізнес
Війна з Росією
Читайте також:
окупанти танк
Автор Тетяна Нижник
3 жовтня, 2024 четвер
"Зосередили пів мільйона осіб": капітан запасу ВМС ЗС України Риженко назвав цілі росіян щодо низки обласних центрів
окупанти в Криму
Автор Оксана Ліховід
3 жовтня, 2024 четвер
Противник накопичує сили для проведення штурмових дій: командир 31-ї ОМБр про Таврійський напрямок
Вугледар
Автор Влад Дідусь
2 жовтня, 2024 середа
"У нас просто вже ніким і нічим було воювати, бригада стерлась в нуль": військовий розповів про вихід з Вугледару
Київ
+17°C
  • Київ
  • Львів
  • Вінниця
  • Дніпро
  • Донецьк
  • Житомир
  • Запоріжжя
  • Івано-Франківськ
  • Кропивницкий
  • Луганськ
  • Луцьк
  • Миколаїв
  • Одеса
  • Полтава
  • Рівне
  • Суми
  • Сімферополь
  • Тернопіль
  • Ужгород
  • Харків
  • Херсон
  • Хмельницький
  • Черкаси
  • Чернівці
  • Чернигів
  • Біла Церква
  • USD 41.03
    Купівля 41.03
    Продаж 41.5
  • EUR
    Купівля 45.25
    Продаж 45.92
e-live
  • Актуальне
  • Важливе
2024, субота
5 жовтня
10:16
Борис Джонсон
У Британії скасували ще одне інтерв’ю з Джонсоном: у чому причина
10:02
OPINION
Ми вдруге народилися у Вугледарі
09:58
Вибух
Росіяни атакували Малу Токмачку на Запоріжжі: загинули двоє цивільних
09:50
Молдова
Молдовські правоохоронці попередили про плани Росії зірвати президентські вибори у країні
09:50
Еммануель Макрон
Макрон закликав світ уникати подвійних стандартів щодо війн в Україні та на Близькому Сході
08:48
Оновлено
сили ППО
Росіяни вночі атакували Україну і влучили в об'єкт інфраструктури у Миколаєві
08:41
Огляд
Freedom чи vridom, як поділять Європу і де живуть розпусні хлопці – 5 книг не для всіх
08:29
Оновлено
ЗСУ війна фронт
Протягом минулої доби на фронті відбулося 159 боєзіткнень, - Генштаб
08:19
Президента США Джо Байдена та прем’єр-міністр Ізраїлю Біньямін Нетаньяху
У США демократи підозрюють Нетаньягу у спробі вплинути на вибори президента
08:05
OPINION
Чи треба реформувати МСЕК?
07:46
втрати окупантів
Війська РФ за добу на фронті втратили 8 танків, 72 артсистеми і 1280 окупантів
07:41
Дональд Трамп
Трамп вважає, що Ізраїль повинен вдарити по ядерних об'єктах Ірану
07:24
ППО
Сили ППО за ніч збили 3 з 13 ворожих "шахедів", ще 10 - локаційно втрачені
07:11
аварія на буковині
З початку року в Україні у ДТП загинули майже 2 тисячі людей, - Опендатабот
07:10
Аналітика
ПАРЄ
Тортури в російських тюрмах та загроза нового геноциду українців: які рішення прийняті на осінній сесії ПАРЄ
06:53
Росія з КНДР
КНДР постачає РФ близько трьох млн снарядів на рік - половину того, що використовується в Україні, - Times
06:33
Оновлено
чорне море, ракетоносій рф
РФ тримає у Чорному морі один ракетоносій: загальний залп - до 4 "калібрів"
06:30
Гаїті
На Гаїті банда влаштувала масовану стрілянину: загинуло щонайменше 70 людей
05:31
вогонь, полум'я, пожежа
Росіяни заявили про атаку дронів на Воронезьку область
03:48
У Чернігові через аварію на каналізаційному колекторі оголосили надзвичайну ситуацію місцевого рівня
02:53
Прапор США
Ліван отримає $157 млн гуманітарної допомоги від США
02:12
сигарета
В Україні створили ініціативу, покликану подолати епідемію вживання тютюну та нікотину серед дітей
01:33
У Норвегії готуються прихистити дресованого кита імовірно з РФ, якого ЗМІ підозрювали у шпигунстві
Поліція Норвегії не знайшла слідів убивства кита Хвальдимира, якого підозрювали у шпигунстві на користь РФ
01:04
Денис Берінчик
Берінчик захищатиме свій титул в андеркарті бою Усик - Ф'юрі
00:48
НАТО, Єнс Столтенберг
"Коли є воля, є способи знайти рішення": Столтенберг вважає, що Україна може стати членом НАТО попри окуповані території
00:19
Боснія і Герцеговина
Боснію охопила повінь: 19 людей загинуло
2024, п'ятниця
4 жовтня
23:59
Ярослава Магучіх
"Думаю, до 2,15 можна стрибати": Магучіх заговорила про побиття власного світового рекорду
23:44
Сейм Литви
Литва визнала частину збройних сил Ірану терористами
23:33
Віта Семеренко
Українську олімпійську чемпіонку дискваліфікували через порушення антидопінгових правил
23:27
Ексклюзив
карта Вугледар 1.10.24
Це не перший випадок схожих подій на фронті: капітан ЗСУ Луценко про вихід з Вугледара
22:58
Валерій Залужний
"Категорію 18-25 років потрібно максимально берегти": Залужний виступив проти зниження мобілізаційного віку
22:54
Корисні продукти
Зростання світових цін на продовольство у вересні було найшвидшим за 18 місяців - FAO
22:49
У Маріуполі росіяни заборонили поховання на найбільшому кладовищі, - міська рада
22:29
Керченський міст
У Керчі прогриміли чотири вибухи, - Крим.Реалії
22:22
Румунія, прапор Румунії
У Румунії знову виявили уламки російського БПЛА
22:17
Аналітика
Сергій Згурець, український журналіст, військовий експерт
"Понад сотню окупантів": невдалий штурм РФ на Курахівському напрямку та подальші дії противника у Вугледарі. Колонка Сергія Згурця
22:07
Володимир Зеленський
Зеленський є фаворитом букмекерів на Нобелівську премію миру, однак навряд чи отримає її через війну, - Reuters
22:04
Оновлено
Володимир Зеленський
Зеленський на Сумщині зустрівся з військовими, які воюють у Курській області
21:48
Олександра Іщенка
Росіяни зламали ребра азовцю Олександру Іщенку перед його смертю, - WP
21:47
Ексклюзив
Юрій Луценко
Щось готується: політик Луценко про вибори в Україні у 2025 році
Більше новин
Про нас

Передрук та інше використання матеріалів, що розміщені на сайті дозволяється за умови посилання на espreso.tv. Інтернет-видання можуть використовувати матеріали сайту, розміщувати відео за умови гіперпосилання на espreso.tv. Заборонено передрук та використання матеріалів, у яких міститься посилання на агентства Iнтерфакс-Україна, УНIАН, Reuters, Associated Press. Матеріали позначені міткою "Реклама", "Новини компаній", "Пресреліз", "PR", "Партнерський матеріал" публікуються на правах реклами, з питань реклами звертайтесь за адресою [email protected]. Курси валют надані kurs.com.ua


  • © 2024 ESPRESO.TV