JYSK запустив акцію-збір на закупівлю спортивного інвентарю для відновлення ветеранів і ветеранок

Про це йдеться у сюжеті Еспресо.

Так, 3 жовтня сотий магазин JYSK відкрили у Чернівцях. Він побудований у сучасній концепції мережі Store Concept Compact із торгівельною площею 825 кв. м. Цей формат дозволяє більш ефективно використовувати торгову площу, представляючи споживачам ширший асортимент меблів для дому.

"Те, що ця концепція хюґе настільки відома в Україні, мене здивувало. Але ми також знаємо, що JYSK є потужним світовим брендом, і ця концепція хюґе зі свічками дуже популярна в усьому світі", – зазначив заступник голови місії посольства Данії в Україні Єнс Альсбірк.

Для компанії війна ще з 2014 року стала великим викликом, адже на початку бойових дій росіяни знищили магазини в Криму та на Донеччині. Однак попри великі втрати мережа продовжила розвиватись в Україні. Після 24 лютого 2022 року JYSK закрив усі свої магазини лише на 4 дні, аже вже на початку березня торгові точки поступово почали відкриватись і працювали там, де це було можливо й безпечно. Зокрема компанія намагалася забезпечити волонтерів і переселенців такими необхідними товарами, як ковдри, подушки й матраци.

"Понад 100 наших співробітників були вимушені покинути Україну. Ми працевлаштували всіх працівників, які мали можливість працювати за кордоном", – розповів журналістам Country Director JYSK в Україні Євген Іваниця.

Одним із важливим напрямів роботи компанії – благодійність. З початку повномасштабної війни мережа організувала вже понад 65 доброчинних акцій. Частина з них - це допомога армії та ветеранам у співпраці з фондом "Повернись живим". Торік у мережі ініціювали акцію з різдвяними гномами. Частина виторгу з їхнього продажу йшла на потреби саперів.

"Минулого року ми мали проєкт на близько 7,5 млн грн на забезпечення новостворених батальйонів гуманітарного розмінування у Командуванні Сил підтримки. Це військові сапери, які розміновують деокуповані або прифронтові території, цивільну інфраструктуру, після прильотів по якихось об'єктах тощо", – розповів журналістам голова БФ "Повернись живим" Тарас Чмут.

Наразі компанія підготувала нову акцію-збір – "Додай руху до сили духу", щоб зібрати гроші на закупівлю спортивного інвентарю для адаптивних видів спорту.

"За ці кошти ми допомагаємо купувати спеціальне обладнання, яке допоможе нашим військовим швидше реабілітуватися", – пояснив Євген Іваниця.

Аби долучитися до збору, відвідувачі магазинів можуть придбати благодійні наліпки. Представники компанії зазначають: JYSK і надалі долає виклики війни, продовжує розвиватися, допомагати українцям та державі й наближати нашу перемогу.