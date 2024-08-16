Кабмін підтримав законопроєкт щодо посилення санкцій проти цифрових продуків РФ
Уряд підтримав проєкт закону, згідно з яким українські компанії не зможуть користуватися програмами, створеними в Росії, через посилення санкцій
Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.
Він розповів, що Кабмін підтримав законопроєкт щодо посилення санкцій проти російських цифрових продуктів. Таким чином, компанії України не зможуть використовувати програми, створені у РФ, чи повʼязані з ворогом.
Водночас будуть заблоковані сайти та сервіси, які загрожують національній безпеці України.
"Війна з Росією триває і в кіберпросторі, тому обмеження російських цифрових продуктів — це питання нашої нацбезпеки. Законопроєкт розробила Держспецзвʼязку за завданням Ради національної безпеки та оборони", - розповів Федоров.
Також документ пропонує заборонити в Україні доступ до сайтів, що належать підсанкційним особам чи організаціям.
Надалі проєкт закону має розглянути парламент.
- 22 липня Європейський Союз продовжив обмежувальні заходи проти Росії ще на 6 місяців, до 31 січня 2025 року, у відповідь на російську збройну агресію.
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