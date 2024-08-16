Кабмін підтримав законопроєкт щодо посилення санкцій проти цифрових продуків РФ

Про це повідомив віцепрем'єр-міністр з інновацій, розвитку освіти, науки та технологій - міністр цифрової трансформації Михайло Федоров.

Він розповів, що Кабмін підтримав законопроєкт щодо посилення санкцій проти російських цифрових продуктів. Таким чином, компанії України не зможуть використовувати програми, створені у РФ, чи повʼязані з ворогом.

Водночас будуть заблоковані сайти та сервіси, які загрожують національній безпеці України.

"Війна з Росією триває і в кіберпросторі, тому обмеження російських цифрових продуктів — це питання нашої нацбезпеки. Законопроєкт розробила Держспецзвʼязку за завданням Ради національної безпеки та оборони", - розповів Федоров.

Також документ пропонує заборонити в Україні доступ до сайтів, що належать підсанкційним особам чи організаціям.

Надалі проєкт закону має розглянути парламент.