Кабмін схвалив програму розвитку й функціонування української мови до 2030 року: подробиці
Кабінет міністрів України схвалив програму забезпечення розвитку й функціонування української мови як державної в усіх сферах суспільного життя до 2030 року
Про це повідомляє Міністерство культури та інформаційної політики України.
Зазначено, що програма, яку розробило МКІП і яка схвалена урядом, "сприятиме поступовому формуванню комфортного та функціонального єдиного мовно-інформаційного україномовного простору на всій території України".
"Програма, яку розробило наше міністерство, спрямована не тільки на створення умов для подолання наслідків русифікації, а й на розвиток та використання державної мови в усіх сферах суспільного життя. Крім того, вона охоплює заходи популяризації української мови у світі, адже українською розмовляють найсміливіші люди на землі", - розповів т. в. о. міністра культури та інформаційної політики України Ростислав Карандєєв.
Відомо, що Державна цільова національно-культурна програма забезпечення всебічного розвитку та функціонування української мови також передбачає спецпроєкти, а саме:
- інформаційні кампанії, які просуватимуть державну мову в Україні та світі;
- подолання наслідків лінгвоциду мови, а також заходи з метою відновити вжиток української на деокупованих територіях;
- удосконалення рівня володіння й викладання української мови педагогічними працівниками.
Відповідно до документа, українська є мовою надання публічних послуг. Тому 100% посадових осіб і держслужбовців повинні володіти державною мовою відповідно до вимог Українського правопису та інших стандартів.
"Також українська – мова комунікацій, ведення документації та споживання інформації. Для цього створюватимуть додаткові умови для опанування державної мови працівниками бізнес-сфери, а також запровадять чіткі державні стандарти, зокрема української професійної термінології", - додають у МКІП.
Водночас у відомстві наголошують, що українська повинна стати основною мовою спілкування в побуті. Щоб досягти цього, громадян держави потрібно забезпечити якісним культурним українськомовним продуктом.
Наголошується, реалізація програми слугуватиме тому, що 80% українців у побуті та в сім’ї розмовлятимуть державною мовою до 2030 року. Водночас частка українськомовного культурного продукту має збільшитися на 30%: з 55% до 85%.
- 4 січня повідомлялося, що у 2023 році отримано рекордну кількість звернень про порушення мовного закону - на 30% більше, ніж 2022-го.
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