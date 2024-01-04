У 2023 році зафіксовано рекорд зі звернень щодо порушень мовного закону. На що скаржилися найбільше

Про це повідомив Уповноважений із захисту державної мови Тарас Кремінь.

Він зазначив, що протягом минулого року до нього надійшло 3692 звернення громадян про порушення Закону України "Про забезпечення функціонування української мови як державної". Натомість у 2022 році було 2846 схожих запитів.

Найбільше скарг про порушення мовного закону надійшло щодо:

відсутності української версії інтернет-магазинів і вебсайтів - 992 звернення;

порушень під час обслуговування - 615 звернень;

зовнішньої реклами та вивісок - 557 звернень;

порушень законодавства працівниками закладів дошкільної, загальної середньої та вищої освіти - 156 звернень;

освіти дорослих - 170 звернень;

відсутності інформації про товари та послуги державною мовою - 215 звернень;

органів влади - 186 звернень;

медіа - 174 звернення;

сфери культури - 103 звернення;

установ комунальної та державної власності - 61 звернення.

охорони здоров'я - 4%.

Тарас Кремінь отримав найбільше заяв громадян щодо порушення мовного закону в Києві (1345), Харківській (516), Одеській (486), Дніпропетровській (316), Київській (153), Запорізькій (63), Львівській (59), Полтавській (54) та Миколаївській (53) областях.

"У столиці у 2023 році громадяни зафіксували в понад півтора раза більше порушень, ніж у 2022-му, та втричі більше, ніж у 2021-му. Тож ухвалення місцевих мовних програм і суворий контроль за дотриманням мовних прав громадян у всіх сферах суспільного життя має стати серед пріоритетів очільників громад у цьому році", – зауважив Уповноважений із захисту державної мови.

На порушників наклали санкції, які передбачені Кодексом України про адміністративні правопорушення.

За словами мовного омбудсмена, така статистика свідчить про чутливість українців до відстоювання своїх мовних прав та про збільшення кількості порушень мовного закону. Кремінь вважає, що в умовах війни державна мова стала одним з головних чинників національної безпеки, символом боротьби проти ворога, фактором гідності та свободи.