Кая Каллас прибула до Києва
Верховна представниця ЄС із закордонних справ та політики безпеки Кая Каллас приїхала до столиці України
Про це Каллас повідомила на сторінці у соцмережі Х.
"Сьогодні я в Києві, щоб обговорити фінансову та військову підтримку України, енергетичну безпеку й механізми притягнення Росії до відповідальності за скоєні воєнні злочини" — заявила Каллас.
Вона підкреслила, що мужність українців надихає весь світ, а їхня незламність потребує постійної підтримки з боку Європи.
Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрів Каю Каллас на залізничному вокзалі після її прибуття потягом до столиці.
- 15 вересня повідомлялося, що очільниця європейської дипломатії Кая Каллас засудила вторгнення російського дрона в повітряний простір Румунії.
