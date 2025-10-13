Кая Каллас прибула до Києва

Про це Каллас повідомила на сторінці у соцмережі Х.



"Сьогодні я в Києві, щоб обговорити фінансову та військову підтримку України, енергетичну безпеку й механізми притягнення Росії до відповідальності за скоєні воєнні злочини" — заявила Каллас.

Вона підкреслила, що мужність українців надихає весь світ, а їхня незламність потребує постійної підтримки з боку Європи.

Міністр закордонних справ України Андрій Сибіга зустрів Каю Каллас на залізничному вокзалі після її прибуття потягом до столиці.