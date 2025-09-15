"Ця безрозсудна ескалація загрожує регіональній безпеці", - Каллас про російський дрон у Румунії
Очільниця європейської дипломатії Кая Каллас засудила вторгнення російського дрона в повітряний простір Румунії
Про це йдеться у її дописі в соцмережі X.
Очільниця європейської дипломатії зазначила, що порушення румунського повітряного простору російськими безпілотниками є черговим неприйнятним порушенням суверенітету держави-члена ЄС.
"Ця безрозсудна ескалація загрожує регіональній безпеці. Ми солідарні з Румунією. Я перебуваю в тісному контакті з румунським урядом", - наголосила Каллас.
- Нагадаємо, увечері 13 вересня один російський безпілотник залетів в повітряний простір Румунії. Також існувала загроза появи БПЛА у небі над Польщею. Обидві держави НАТО підняли військову авіацію та перевели системи протиповітряної оборони в стан підвищеної готовності.
- Пізніше міністр оборони Румунії Іонут Моштеану заявив, що військові не збили російський дрон, який вторгся в повітряний простір країни, оскільки він повернувся назад до України.
