Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Російські безпілотники залетіли до Польщі та Румунії: як там відреагували

Російські безпілотники залетіли до Польщі та Румунії: як там відреагували

Марія Науменко
13 вересня, 2025 субота
20:29
Війна з Росією атака дронами, шахед, герань

Увечері суботи, 13 вересня, російські безпілотники залетіли в повітряний простір одразу двох країн НАТО — Польщі та Румунії. Обидві держави підняли військову авіацію та перевели системи протиповітряної оборони в стан підвищеної готовності

Зміст

Польща

Про російські дрони у Польщі повідомляє Polska Agencja Prasowa.

Як повідомило Оперативне командування Збройних Сил Республіки Польща, у повітряному просторі країни розпочалися операції військової авіації.

"У зв'язку із загрозою ударів безпілотних літальних апаратів (БПЛА) у регіонах України, що межують з Польщею, у нашому повітряному просторі розпочалися операції військової авіації. З метою забезпечення безпеки нашого повітряного простору оперативний командувач ЗС РП запустив усі необхідні процедури. У нашому просторі діють польські та союзні повітряні судна, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційного розпізнавання досягли стану найвищої готовності", - йдеться в повідомленні.

Читайте також: Атака дронів на Польщу: що робить НАТО і чи досягла РФ своїх цілей. Пояснюємо

Польська агенція повітряного руху (PAŻP), своєю чергою, підтвердила, що аеропорт у Любліні та контрольована зона навколо нього були закриті для авіаційних операцій через дії військової авіації. 

Речник аеропорту в Любліні Пьотр Янковський повідомив, що повітряний простір над аеропортом був закритий до 18:00 за місцевим часом (19:00 за Києвом).

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск також прокоментував ситуацію, заявивши, що превентивні операції польських та союзних Військово-повітряних сил розпочалися у зв'язку із загрозою від російських дронів, які діють над Україною поблизу польського кордону.

"Наземні системи протиповітряної оборони досягли стану найвищої готовності", - додав Туск.

Водночас Урядовий центр безпеки (РКБ) розіслав попередження для мешканців кількох повітів Люблінського воєводства, включаючи Хелм, Хелмський, Красноставський, Лечинський, Свідницький та Влодавський. У повідомленні йшлося про "загрозу повітряного нападу".

Румунія

Про російські дрони в Румунії повідомляє HotNews. За даними видання, російський безпілотник порушив повітряний простір Румунії в районі населеного пункту Чілія-Веке.

За інформацією міністерства національної оборони Румунії, о 18:05 два бойові літаки F-16 з авіабази 86 Аеріана Фетєшті були підняті в повітря для моніторингу повітряної ситуації на кордоні з Україною. 

Вже о 18:23 літаки F-16 виявили російський дрон у національному повітряному просторі. Вони супроводжували його до приблизно 20 кілометрів на південний захід від Чілія-Веке, де він зник з радарів. 

Міністерство оборони припускає, що дрон міг розбитися, і наразі команди фахівців готові розпочати пошук можливих уламків.

Міністр оборони Румунії Іонут Моштеану запевнив, що "ситуація постійно контролювалася, і населення не було в небезпеці". Він додав, що "Румунія захищає свій повітряний простір і залишається пильною перед російською агресією".

  • У п'ятницю, 12 вересня, генеральний секретар НАТО Марк Рютте оголосив про запуск операції "Східний вартовий" для посилення оборони східного кордону Європи після вторгнення російських дронів у повітряний простір Польщі.
20:50
на фото президент України Володимир Зеленський
Зеленський: якщо Захід скоординовано не посилить тиск на економіку РФ, Європа дочекається десятки "шахедів" та балістику
20:26
Оновлено
Вибух після удару безпілотником по НПЗ в Уфі (Башкортостан, РФ)
БПЛА поцілили по російському НПЗ в Уфі, що за 1 350 км від України. Джерела кажуть, що це дрони ГУР
20:23
Ексклюзив
замах на Трампа
Трампа двічі намагались вбити, але рука Божа продовжує бути над його життям, - пастор і політик Бернс
20:20
Ексклюзив
"Було б дивно голосувати проти": сходознавець про підтримку Україною резолюції ООН щодо Палестини
20:10
OPINION
Історія нескорених: бій УПА з німцями за Загорівський монастир
20:03
Оновлено
"Рух" - "Епіцентр" 0:1
"Шахтар" не дав ради "Металісту 1925", а "Динамо" не впоралося з "Оболонню". "Епіцентр" вперше переміг у Прем'єр-лізі: результати та розклад матчів 5-го туру УПЛ
19:58
Економіка рф
Російський бізнес планує масштабні скорочення через спад економіки, - розвідка
19:43
Оновлено
БПЛА "шахед", безпілотник, дрон
Росія атакує Україну дронами вдень 13 вересня: куди вони рухаються
19:10
Українець у США виростив соняшник заввишки 10,9 м: його досягнення занесли до Книги рекордів Гіннеса
19:00
Огляд
Сквер Вільної України Краків
Новий закон про допомогу українським біженцям у Польщі: як зміняться умови виплат
19:00
Огляд
New York Times попереджає про можливу радіаційну небезпеку у Харкові через російські ракети, а у науковій установі просять зберігати спокій
18:59
Ексклюзив
Виконавча директорка Української Кіноакадемії Анна Мачух відкриває "Золоту Дзигу - 2025"
"Золота дзиґа - 2025": хто цьогоріч отримав національну кінопремію
18:56
Ексклюзив
Україна Польща
Дрони РФ в Польщі зближують Варшаву та Київ, - журналіст Хотин
18:21
Зеленський
"Росіяни в дезінформації набагато кращі, ніж на полі бою": Зеленський спростував повідомлення про просування РФ на сході
18:03
Китай
Технологічний розвиток Китаю загрожує Заходу та Україні безробіттям й тотальним стеженням, - "Дзеркало тижня"
17:43
Невідомі зрізали хрест із головного купола храму УГКЦ Успіння Пресвятої Богородиці в польському Легниці напередодні великого християнського свята
17:15
У Києві готують проросійські "мітинги" біля урядових будівель, - ДС
16:56
Напідпитку скоїла наїзд на військовослужбовицю й втекла: поліція Києва затримала водійку
16:34
Борис Джонсон
Борис Джонсон вперше прибув до Одеси. Разом з мільярдером, бароном Ешкрофтом
16:32
Ексклюзив
Олександр Лукашенко
Ті, хто відмовився від депортації з Білорусі, знову зникли: Кабанчук про білоруських політв'язнів, яких звільнив Лукашенко
16:32
ЗСУ
Від початку доби на фронті відбулось 80 боїв: майже половина з них на Покровському напрямку
16:15
Apple Watch series 7
Управління з контролю за продуктами і ліками США схвалило функцію Apple Watch для діагностики гіпертонії
15:32
РФ атакувала артилерією та авіабомбами Костянтинівку на Донеччині: 3 людини загинули, 6 поранені
15:28
Ексклюзив
Сі, Моді та Путін на саміті ШОС
Непран: Я не вірю, що буде прийнято 100% мито до Індії та Китаю
15:19
вагітна
Аргентина поклала край "пологовому туризму" росіянок
15:16
Аналітика
Лукашенко й картопля
"Начальник колгоспу, а не стратег": чому Лукашенко не стоїть за переговорами з Трампом про звільнення політв’язнів. Пояснюємо
14:57
Куп'янськ
"DeepState поспішає": начальник ОВА й Генштаб спростували інформацію про проникнення ворога в Куп'янськ через газову трубу
14:55
Дональд Трамп
Трамп: я впроваджу сильніші санкції проти Росії, якщо усі країни НАТО припинять купувати у неї нафту
14:20
Огляд
кіно про лікарів
У Держслужбі зайнятості заявили про дефіцит лікарів в Україні: скільки є вакансій і яких спеціалістів бракує найбільше
13:49
Заступник очільника МЗС Польщі Марцін Босацький на Радбезі ООН
Вторгнення російських дронів до Польщі було навмисним, це не помилка, - Босацький у Радбезі ООН
13:30
Ексклюзив
Купʼянськ
В Купʼянську підрозділи ворога перебувають в тактичному глухому куті, - військовий експерт Кевлюк
13:29
Брюссель рекомендуватиме жорсткіші правила видачі віз для росіян, - Politico
13:26
МЗС: Україна розраховує на участь Мексики, Перу та Еквадору в поверненні українських дітей, депортованих Росією
13:17
Співак Melovin проходить психіатричне лікування: яка причина
12:34
Ексклюзив
У комерційних водоматах Донецька води більше немає
Через проблеми з водою взимку на Донецьк може чекати комунальна катастрофа, - Андрющенко
12:27
G7
Міністри фінансів G7 обговорили варіанти посилення тиску на Росію
12:13
Огляд
світ, міжнародний огляд
США пообіцяли захист території НАТО, а Данія, Франція та Німеччина нададуть винищувачі для охорони східного кордону альянсу. Акценти світових ЗМІ 13 вересня
12:00
Огляд
антидронові патрони
Врятувати від БпЛА і допомогти стримати російський наступ: як і для чого в Україні створили спеціальні антидронові патрони
11:54
тіньовий флот росії
У російському порту Приморськ дронами СБУ пошкоджено два танкери "тіньового флоту", - Reuters
11:45
Ексклюзив
пастор Марк Бернс
Я молюся, щоб війна скінчилася збереженням РФ у нинішньому вигляді, - пастор і політик Бернс
Про нас

