Російські безпілотники залетіли до Польщі та Румунії: як там відреагували
Увечері суботи, 13 вересня, російські безпілотники залетіли в повітряний простір одразу двох країн НАТО — Польщі та Румунії. Обидві держави підняли військову авіацію та перевели системи протиповітряної оборони в стан підвищеної готовності
Польща
Про російські дрони у Польщі повідомляє Polska Agencja Prasowa.
Як повідомило Оперативне командування Збройних Сил Республіки Польща, у повітряному просторі країни розпочалися операції військової авіації.
"У зв'язку із загрозою ударів безпілотних літальних апаратів (БПЛА) у регіонах України, що межують з Польщею, у нашому повітряному просторі розпочалися операції військової авіації. З метою забезпечення безпеки нашого повітряного простору оперативний командувач ЗС РП запустив усі необхідні процедури. У нашому просторі діють польські та союзні повітряні судна, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційного розпізнавання досягли стану найвищої готовності", - йдеться в повідомленні.
Читайте також: Атака дронів на Польщу: що робить НАТО і чи досягла РФ своїх цілей. Пояснюємо
Польська агенція повітряного руху (PAŻP), своєю чергою, підтвердила, що аеропорт у Любліні та контрольована зона навколо нього були закриті для авіаційних операцій через дії військової авіації.
Речник аеропорту в Любліні Пьотр Янковський повідомив, що повітряний простір над аеропортом був закритий до 18:00 за місцевим часом (19:00 за Києвом).
Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск також прокоментував ситуацію, заявивши, що превентивні операції польських та союзних Військово-повітряних сил розпочалися у зв'язку із загрозою від російських дронів, які діють над Україною поблизу польського кордону.
"Наземні системи протиповітряної оборони досягли стану найвищої готовності", - додав Туск.
Водночас Урядовий центр безпеки (РКБ) розіслав попередження для мешканців кількох повітів Люблінського воєводства, включаючи Хелм, Хелмський, Красноставський, Лечинський, Свідницький та Влодавський. У повідомленні йшлося про "загрозу повітряного нападу".
Румунія
Про російські дрони в Румунії повідомляє HotNews. За даними видання, російський безпілотник порушив повітряний простір Румунії в районі населеного пункту Чілія-Веке.
За інформацією міністерства національної оборони Румунії, о 18:05 два бойові літаки F-16 з авіабази 86 Аеріана Фетєшті були підняті в повітря для моніторингу повітряної ситуації на кордоні з Україною.
Вже о 18:23 літаки F-16 виявили російський дрон у національному повітряному просторі. Вони супроводжували його до приблизно 20 кілометрів на південний захід від Чілія-Веке, де він зник з радарів.
Міністерство оборони припускає, що дрон міг розбитися, і наразі команди фахівців готові розпочати пошук можливих уламків.
Міністр оборони Румунії Іонут Моштеану запевнив, що "ситуація постійно контролювалася, і населення не було в небезпеці". Він додав, що "Румунія захищає свій повітряний простір і залишається пильною перед російською агресією".
- У п'ятницю, 12 вересня, генеральний секретар НАТО Марк Рютте оголосив про запуск операції "Східний вартовий" для посилення оборони східного кордону Європи після вторгнення російських дронів у повітряний простір Польщі.
