Російські безпілотники залетіли до Польщі та Румунії: як там відреагували

Польща

Про російські дрони у Польщі повідомляє Polska Agencja Prasowa.

Як повідомило Оперативне командування Збройних Сил Республіки Польща, у повітряному просторі країни розпочалися операції військової авіації.

"У зв'язку із загрозою ударів безпілотних літальних апаратів (БПЛА) у регіонах України, що межують з Польщею, у нашому повітряному просторі розпочалися операції військової авіації. З метою забезпечення безпеки нашого повітряного простору оперативний командувач ЗС РП запустив усі необхідні процедури. У нашому просторі діють польські та союзні повітряні судна, а наземні системи протиповітряної оборони та радіолокаційного розпізнавання досягли стану найвищої готовності", - йдеться в повідомленні.

Польська агенція повітряного руху (PAŻP), своєю чергою, підтвердила, що аеропорт у Любліні та контрольована зона навколо нього були закриті для авіаційних операцій через дії військової авіації.

Речник аеропорту в Любліні Пьотр Янковський повідомив, що повітряний простір над аеропортом був закритий до 18:00 за місцевим часом (19:00 за Києвом).

Прем'єр-міністр Польщі Дональд Туск також прокоментував ситуацію, заявивши, що превентивні операції польських та союзних Військово-повітряних сил розпочалися у зв'язку із загрозою від російських дронів, які діють над Україною поблизу польського кордону.

"Наземні системи протиповітряної оборони досягли стану найвищої готовності", - додав Туск.

Водночас Урядовий центр безпеки (РКБ) розіслав попередження для мешканців кількох повітів Люблінського воєводства, включаючи Хелм, Хелмський, Красноставський, Лечинський, Свідницький та Влодавський. У повідомленні йшлося про "загрозу повітряного нападу".

Румунія

Про російські дрони в Румунії повідомляє HotNews. За даними видання, російський безпілотник порушив повітряний простір Румунії в районі населеного пункту Чілія-Веке.

За інформацією міністерства національної оборони Румунії, о 18:05 два бойові літаки F-16 з авіабази 86 Аеріана Фетєшті були підняті в повітря для моніторингу повітряної ситуації на кордоні з Україною.

Вже о 18:23 літаки F-16 виявили російський дрон у національному повітряному просторі. Вони супроводжували його до приблизно 20 кілометрів на південний захід від Чілія-Веке, де він зник з радарів.

Міністерство оборони припускає, що дрон міг розбитися, і наразі команди фахівців готові розпочати пошук можливих уламків.

Міністр оборони Румунії Іонут Моштеану запевнив, що "ситуація постійно контролювалася, і населення не було в небезпеці". Він додав, що "Румунія захищає свій повітряний простір і залишається пильною перед російською агресією".