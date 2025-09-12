НАТО запускає операцію "Східний вартовий" для посилення оборони східного кордону Європи, - Рютте

Про це пише Reuters.

За словами Рютте, рішення про запуск операції "Східного вартового" є прямою відповіддю на безрозсудні дії Росії в повітряному просторі Польщі.

"Це безрозсудно і неприйнятно. Ми не можемо допустити, щоб російські безпілотники входили в повітряний простір союзників", - наголосив він.

Операція "Східний вартовий" розпочнеться ввечері 12 вересня і передбачає комплексне використання повітряних і наземних засобів для контролю та захисту східного флангу Європи.

Рютте повідомив, що участь у місії вже підтвердили Данія, Франція, Велика Британія та Німеччина, а інші країни-члени альянсу також планують долучитися.

Верховний головнокомандувач НАТО Алексей Гринкевич заявив, що НАТО захищатиме кожен сантиметр території альянсу.

"Польща та громадяни всіх країн альянсу можуть бути впевнені в нашій швидкій реакції на початку цього тижня та нашому важливому оголошенні сьогодні", — наголосив він.

"Шахеди" у повітряному просторі Польщі. Що відомо

Оперативне командування Збройних сил Польщі приводило засоби повітряної оборони та авіацію у стан найвищої готовності через нічну атаку 10 вересня Росії на Україну. Російські дрони порушили повітряний простір країни. Мова йде про більше ніж 20 БПЛА, працювала ППО.

У селі Люблінського воєводства в Польщі уламки дрона впали на житловий будинок, ніхто не постраждав.

На фоні атаки президент Володимир Зеленський заявив про готовність України допомогти Варшаві в розбудові системи оповіщення та захисту від викликів РФ. Водночас президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн каже, що ЄС будуватиме "стіну проти дронів".

Згодом стало відомо, що НАТО активувало Статтю 4 Північноатлантичного договору після вторгнення російських дронів на територію Польщі.

За словами чиновників, експертів з оборони та аналітиків, це показало, наскільки непідготовлена ​​Європа до такого масованого повітряного нападу, який Росія завдає Україні майже щоночі, оголивши масштаб інвестицій, необхідних для зміцнення східного флангу НАТО.