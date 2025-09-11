Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Оборона та безпека
Війна з Росією: хроніка
Головна Світ Вторгнення БПЛА у повітряний простір Польщі показало неготовність Європи до масованого нападу, - FT

Вторгнення БПЛА у повітряний простір Польщі показало неготовність Європи до масованого нападу, - FT

Дар'я Тарасова
11 вересня, 2025 четвер
11:10
Світ БПЛА "шахед", безпілотник, дрон

Експерти вважаються, що вторгнення в польський повітряний простір російських безпілотників знаменує небезпечний новий розділ у війні, що триває понад три з половиною роки

Зміст

Про це пише The Financial Times у матеріалі, доступному за платною підпискою.

Якщо Володимир Путін мав намір використати ранковий виліт безпілотників до Польщі для перевірки протиповітряної оборони НАТО, російський диктатор має дуже задоволений результатом. Експерти попереджають: наступного разу він, імовірно, захоче піти далі.

Вторгнення в польський повітряний простір призвело до того, що в небо були підняті винищувачі НАТО, які збили кілька дронів. Це перший випадок, коли військовий альянс на чолі з США безпосередньо взаємодіяв з російськими збройними силами з моменту початку повномасштабного вторгнення Путіна в Україну. Це знаменує собою небезпечний новий розділ у конфлікті, що триває понад три з половиною роки, наголошують у виданні.

Але, за словами чиновників, експертів з оборони та аналітиків, це також показало, наскільки непідготовлена ​​Європа до такого масованого повітряного нападу, який Росія завдає Україні майже щоночі, оголивши масштаб інвестицій, необхідних для зміцнення східного флангу НАТО.

"[Москва] мала б звернути увагу на те, що ми досі не навчилися тому, з чим Україна стикається роками. Ми абсолютно не готові до цього... і тепер вони біля наших дверей", - сказав колишній командувач армії США в Європі Бен Ходжес.

Ходжес наголосив, що Європі потрібна багаторівнева, інтегрована система протиповітряної оборони, яка могла б оцінити масштаб атаки та перенаправити потрібні ресурси, а не як сталося в середу вранці, коли високоякісні винищувачі, такі як голландські F-35, були підняті в повітря, щоб збивати дешеві дрони.

"Це не була випадковість, очевидно, враховуючи кількість дронів. Це була репетиція. Щоб дослідити та з'ясувати, наскільки хороші наші системи раннього попередження, який у нас час реакції", - додав він.

Міністр оборони Італії Гвідо Крозетто назвав вторгнення дронів 
"навмисною атакою", яка "мала дві мети: спровокувати та перевірити".

"Москва навмисно підживлює ескалацію, якої ніхто не хоче. Очевидно, що вона не зацікавлена ​​в перемир'ї чи мирі", – сказав Крозетто.

НАТО визнало, що його східна ППО є одним зі слабких місць і терміново потребує інвестицій. Генеральний секретар НАТО Марк Рютте високо оцінив "дуже успішну реакцію НАТО" та пообіцяв захищати "кожен сантиметр території союзників".

"Шахеди" у повітряному просторі Польщі. Що відомо

Оперативне командування Збройних сил Польщі приводило засоби повітряної оборони та авіацію у стан найвищої готовності через нічну атаку 10 вересня Росії на Україну. Російські дрони порушили повітряний простір країни. Мова йде про більше ніж 20 БПЛА, працювала ППО.

У селі Люблінського воєводства в Польщі уламки дрона впали на житловий будинок, ніхто не постраждав. 

На фоні атаки президент Володимир Зеленський заявив про готовність України допомогти Варшаві в розбудові системи оповіщення та захисту від викликів РФ. Водночас президентка Єврокомісії Урсула фон дер Ляєн каже, що ЄС будуватиме "стіну проти дронів".

Згодом стало відомо, що НАТО активувало Статтю 4 Північноатлантичного договору після вторгнення російських дронів на територію Польщі. 

 

