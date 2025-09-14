Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Вдруге за тиждень російські дрони залітають в країни НАТО: як реагує Захід

Зіновія Воронович
14 вересня, 2025 неділя
18:24
Світ БПЛА "шахед", безпілотник, дрон

Європейські дипломати назвали черговою провокацією Росії порушення повітряного простору Румунії 13 вересня та закликали до посилення санкцій

Зміст

13 вересня три країни НАТО піднімали у повітря винищувачі: Литва через російські літаки, а Польща та Румунія – через загрозу безпілотників. При цьому якщо у Польщі заходи були превентивними (дрони долетіли до Волині, але кордон начебто так і не перетнули), то у Румунії винищувачі перехопили російський дрон, але не збили його – бо він повернувся у повітряний простір України.

При цьому Президент України Володимир Зеленський повідомив, що російський дрон 13 вересня порушив повітряний простір Румунії, яка є членом НАТО, і перебував у ньому близько 50 хвилин. Безпілотних залетів вглиб Румунії приблизно на 10 км.

Румунія вимагає нових санкції проти РФ

У МЗС Румунії у відповідь на цю провокації вимагають швидкого прийняття 19-го пакету санкцій та повного спектру заходів в рамках операції НАТО "Східний вартовий". 

"Румунські ВПС перехопили російський безпілотник, який порушив наш національний повітряний простір поблизу Дунаю. Два літаки F-16 з 86-ї авіабази відстежували його, поки він не покинув наш повітряний простір, не завдавши жодних збитків і не спричинивши жертв, через 50 хвилин, а два німецькі літаки Eurofighter союзників також були готові в повітрі, стежачи за ситуацією. Населення Румунії ніколи не було в небезпеці, але такі дії Росії є неприйнятними і безрозсудними", – повідомила голова МЗС Румунії Оана-Сільвія Цою.

Вона повідомила, що Румунія засуджує поведінку Росії і вживає необхідних заходів для захисту свого суверенітету і безпеки.

"Ми маємо ефективно збільшити вартість відверто незаконних і провокаційних дій Росії шляхом швидкого прийняття 19-го пакету санкцій та повного спектру заходів в рамках операції НАТО "Східний вартовий", – написала вона та додала, що підніме питання про дії Росії на Генеральній Асамблеї ООН, закликаючи до суворого дотримання санкцій на міжнародному рівні.

Безвідповідальна ескалація, що загрожує безпеці регіону

МЗС Чехії також підтримали посилення санкції проти Росії після чергового порушення повітряного простору країни НАТО.

"Росія продовжує провокувати. Вчора ввечері це була Румунія. Я не вірю в російські «помилки». Як союзники НАТО, ми залишаємося пильними. Росія повинна заплатити конкретну ціну за свої провокації проти НАТО. Ось чому Чехія підтримує подальші санкції", – написав Міністр закордонних справ Чехії Ян Ліпавський.

До слова, після атаки російських безпілотників на Польщу 10 вересня та старт операції НАТО "Східний вартовий" Чехія відправила до Польщі два гелікоптери та 130 військових, які мали б допомогти захищати східний кордон НАТО.  

На порушення Румунського повітряного простого російським безпілотником відреагувала Очільниця європейської дипломатії Кая Каллас 

"Порушення румунського повітряного простору російськими безпілотниками є черговим неприйнятним порушенням суверенітету держави-члена ЄС. Така безвідповідальна ескалація загрожує регіональній безпеці", – написала вона у соцмережі Х, 

Ще одне неприйнятне порушення повітряного простору НАТО. Швеція повністю солідарна з Румунією як союзником НАТО і членом ЄС. Ми завжди готові робити подальший внесок у стримування і оборону Альянсу, –написала голова МЗС Швеції Марія Мальмер Стенергард.

НАТО поки не має ефективних засобів боротьби з дронами

Після того як 10 вересня Польщі вперше довелось збивати російські дрони, НАТО зіштовхнулось з критикою того, що залучати до збиття безпілотників винищувачів дорого та неефективно. 

"Коли пілот винищувача в повітрі або хтось на землі захищає Альянс, я не хочу, щоб вони думали про те, скільки коштує їхня зброя. Хочу, щоб вони захищали наших громадян", – заявив у відповідь на критику Верховний командувач Обʼєднаних Збройних сил НАТО в Європі Алексус Гринкевич.

Водночас 11 вересня українська Dronarium Academy та ГО "Українська асоціація пілотів дронів "ГНІЗДО" оголосили про запуск проєкту  Ptaki Dronarium – навчальні центри у Польщі, які готуватимуть операторів усіх типів безпілотних систем: від FPV та дронів-перехоплювачів до підводних і наземних роботизованих платформ.

Скільки разів російські дрони  та ракети порушували повітряний простір НАТО

За даними ACLED з початку повномаштабного вторгнення Росії в Україну наприкінці лютого 2022 року, було щонайменше 50 випадків порушення повітряного простору країн на західних кордонах України.  До 10 вересня 2025 року в Польщі було чотири інциденти. Найбільше постраждалими країнами протягом усього вторгнення були Молдова та Румунія, на які разом припадає понад 85% зареєстрованих подій. "Бродячі"  дрони також були виявлені в Латвії у вересні 2024 року та в Литві та Естонії в липні та серпні 2025 року відповідно. 

