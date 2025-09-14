Еспресо.Global Еспресо.Захід Еспресо.Біла Церква
Головна Світ Міністр оборони Румунії: ми не збивали російський дрон, тому що він повернувся до України

Міністр оборони Румунії: ми не збивали російський дрон, тому що він повернувся до України

Марія Науменко
14 вересня, 2025 неділя
13:42
Світ Румунія, прапор Румунії

Міністр оборони Румунії Іонут Моштеану заявив, що військові не збили російський дрон, який вторгся в повітряний простір країни, оскільки він повернувся назад до України

Зміст

Про це він заявив в коментарі румунському телеканалу Antena 3 CNN.

За словами міністра, радари зафіксували наближення безпілотника до повітряного простору Румунії, після чого були підняті в небо винищувачі. 

"Вона (ціль - ред.) не була збита, радари перехопили її і побачили, як вона наближається до нашого повітряного простору, літаки піднялися і побачили її, вони були дуже близькі до того, щоб збити її. Дрон летів дуже низько, в якийсь момент він полетів в Україну, це інформація, яку ми маємо зараз, що дрон вийшов з повітряного простору назад в Україну", - пояснив він.

Читайте також: Атака дронів на Польщу: що робить НАТО і чи досягла РФ своїх цілей. Пояснюємо

Моштеану також зазначив, що атаки дронів поблизу кордону Румунії, зокрема в Ізмаїлі, Валково та на північному кордоні Добруджі, стають все частішими.

"Майже щотижня в повітрі літають наші літаки або літаки наших німецьких партнерів. Сьогодні (13 вересня - ред.), власне, після того, як піднялися наші літаки F-16, піднялися і два німецькі Eurofighter", - підсумував він.

  • Увечері суботи, 13 вересня 205 року, один російський безпілотник залетів в повітряний простір Румунії. Також існувала загроза появи БПЛА у небі над Польщею. Обидві держави НАТО підняли військову авіацію та перевели системи протиповітряної оборони в стан підвищеної готовності.

 

Новини
Україна
Росія
Румунія
Війна з Росією
безпілотник
