Міністр оборони Румунії: ми не збивали російський дрон, тому що він повернувся до України

Про це він заявив в коментарі румунському телеканалу Antena 3 CNN.

За словами міністра, радари зафіксували наближення безпілотника до повітряного простору Румунії, після чого були підняті в небо винищувачі.

"Вона (ціль - ред.) не була збита, радари перехопили її і побачили, як вона наближається до нашого повітряного простору, літаки піднялися і побачили її, вони були дуже близькі до того, щоб збити її. Дрон летів дуже низько, в якийсь момент він полетів в Україну, це інформація, яку ми маємо зараз, що дрон вийшов з повітряного простору назад в Україну", - пояснив він.

Моштеану також зазначив, що атаки дронів поблизу кордону Румунії, зокрема в Ізмаїлі, Валково та на північному кордоні Добруджі, стають все частішими.

"Майже щотижня в повітрі літають наші літаки або літаки наших німецьких партнерів. Сьогодні (13 вересня - ред.), власне, після того, як піднялися наші літаки F-16, піднялися і два німецькі Eurofighter", - підсумував він.