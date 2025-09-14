Міністр оборони Румунії: ми не збивали російський дрон, тому що він повернувся до України
Міністр оборони Румунії Іонут Моштеану заявив, що військові не збили російський дрон, який вторгся в повітряний простір країни, оскільки він повернувся назад до України
Про це він заявив в коментарі румунському телеканалу Antena 3 CNN.
За словами міністра, радари зафіксували наближення безпілотника до повітряного простору Румунії, після чого були підняті в небо винищувачі.
"Вона (ціль - ред.) не була збита, радари перехопили її і побачили, як вона наближається до нашого повітряного простору, літаки піднялися і побачили її, вони були дуже близькі до того, щоб збити її. Дрон летів дуже низько, в якийсь момент він полетів в Україну, це інформація, яку ми маємо зараз, що дрон вийшов з повітряного простору назад в Україну", - пояснив він.
Читайте також: Атака дронів на Польщу: що робить НАТО і чи досягла РФ своїх цілей. Пояснюємо
Моштеану також зазначив, що атаки дронів поблизу кордону Румунії, зокрема в Ізмаїлі, Валково та на північному кордоні Добруджі, стають все частішими.
"Майже щотижня в повітрі літають наші літаки або літаки наших німецьких партнерів. Сьогодні (13 вересня - ред.), власне, після того, як піднялися наші літаки F-16, піднялися і два німецькі Eurofighter", - підсумував він.
- Увечері суботи, 13 вересня 205 року, один російський безпілотник залетів в повітряний простір Румунії. Також існувала загроза появи БПЛА у небі над Польщею. Обидві держави НАТО підняли військову авіацію та перевели системи протиповітряної оборони в стан підвищеної готовності.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- Біла Церква
- USD 41.08 Купівля 41.08Продаж 41.56
- EUR Купівля 48.1Продаж 48.77
- Актуальне
- Важливе