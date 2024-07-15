Харків отримав від Франції 13 генераторів
Міський голова Харкова Ігор Терехов повідомив, що 14 липня місто отримало потужних генераторів від Франції для забезпечення стабільного проходження опалювального сезону
Про це він написав на своєму Telegram-каналі.
"Вчора ми отримали 13 потужних генераторів від Франції — важливий ресурс для того, щоб Харків зміг більш-менш стабільно проходити наступний опалювальний сезон", - зауважив Терехов.
За його словами, передача цього обладнання стала можливою завдяки спільній роботі обох сторін
"Адже знайдіть певне обладнання — це одне, а ось підібрати саме те, що відповідає конкретному запиту і потребам нашого міста в умовах постійних російських обстрілів енергоінфраструктури, — зовсім інше", - додав він.
Міський голова висловив подяку посольству Франції, особисто пану послу Гаелю Весьєру, міністерству Європи та закордонних справ Франції, Центру кризових ситуацій "за готовність швидко реагувати, доставляти й допомагати харків’янам".
- 26 червня повідомлялось, що міністерство закордонних справ Данії перерахує до Фонду підтримки енергетики України додатковий грант у розмірі близько 4,7 млн євро.
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