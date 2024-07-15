Харків отримав від Франції 13 генераторів

Про це він написав на своєму Telegram-каналі.

"Вчора ми отримали 13 потужних генераторів від Франції — важливий ресурс для того, щоб Харків зміг більш-менш стабільно проходити наступний опалювальний сезон", - зауважив Терехов.

За його словами, передача цього обладнання стала можливою завдяки спільній роботі обох сторін



"Адже знайдіть певне обладнання — це одне, а ось підібрати саме те, що відповідає конкретному запиту і потребам нашого міста в умовах постійних російських обстрілів енергоінфраструктури, — зовсім інше", - додав він.



Міський голова висловив подяку посольству Франції, особисто пану послу Гаелю Весьєру, міністерству Європи та закордонних справ Франції, Центру кризових ситуацій "за готовність швидко реагувати, доставляти й допомагати харків’янам".