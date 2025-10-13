Хвилина мовчання не дає полегшення, а музика робить терапію, - Мирослав Кувалдін

Таку думку висловив засновник гурту "The ВЙО" Мирослав Кувалдін у проєкті "Європейці" з Лесею Вакулюк на Еспресо.

"Це, власне, до чого ми прийшли під час роботи "Культурного десанту", тому що насправді покращення морально-психологічного стану - це не тільки розвеселити чи відволікти людей, а й втрата братів - найстрашніше, що відбувається. Якби самому загинути не так страшно, тому що ти загинув і все, вимкнули світло та й все. Знаєш, що для тебе це закінчилося і хай вже живі за це переживають. А от коли ти втрачаєш близьку людину, от до цього неможливо звикнути. Я ж кажу, це найважче випробування, яке можна зустріти на війні. І це трапляється повсякчасно, дуже часто. І це стосується не тільки військовослужбовців, а й цивільних людей. Багато втрат просто в нашій країні. І з цим якось треба жити, треба йти далі. І от пісню "До побачення" я задумав для того, щоби допомогти людям справитися з цим. Навіть через сльози, навіть через такі неприємні відчуття, хоча в неї є про те, що все одно треба рухатися далі, все одно ми всі там будемо, всі зустрінемося. І ця пісня про це", - розповів він.

Мирослав Кувалдін вважає, що музика дає полегшення і допомагає вивільнити емоції.

"Я цю пісню писав. Мені легко писати пісні, я дуже швидко це роблю. А над нею я щось ходив пару тижнів, думав, тому що я розумів, що буду її виконувати перед людьми. Тобто не так, що виклав на YouTube і не бачу, хто цю пісню собі хоче, той і слухає. А я зустрічаюсь з людьми, як з вами, дуже близько, і говорю з ними про найболючіше, що вони переживають. Це дуже така тонка, ювелірна психологічна робота. Знаючи, що так буде відбуватися, я там зважував кожне слово і думав, якими це словами можна передати, тому що зазвичай у нас героїв, які загинули, згадують Хвилиною мовчання. А я розумію, що в мене, коли Хвилина мовчання звучить, то навпаки - починається ціле кіно в голові. Я згадую кожного, кого втратив і цих людей немало, їх менше не стає, а навпаки - стає більше. Я чую їхні голоси, бачу обличчя. Я розумію, що Хвилина мовчання, а в моїй голові цілий калейдоскоп відбувається. Хвилина мовчання не дає полегшення, а музика якраз робить оцю терапію, яка необхідна зараз дуже багатьом людям в нашій країні", - вважає засновник гурту "The ВЙО".