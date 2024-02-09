Київ засипало снігом: на дороги столиці виїхали 292 одиниці спецтехніки
Вночі 9 лютого столицю України засипало снігом. На дороги Києва виїхали 292 одиниці спецтехніки "Київавтодору"
Про це пише КМДА.
Зазначається, що наразі триває обробка доріг, мостів, спусків і підйомів протиожеледними засобами, а також прибирання доріг і тротуарів. Крім цього, 393 фахівці обробляють зупинки громадського транспорту, сходи, вузькі тротуари, пішохідні переходи.
"Зелені зони прибирають 659 працівників та 62 одиниці техніки "зеленбудів". Двори та прибудинкові території обробляють протилежними матеріалами більше 3000 працівників керуючих компаній", - додали у повідомленні.
- У п’ятницю, 9 лютого, в Україні очікується мокрий сніг із дощем. Вночі температура складатиме -1…-5 °C. На півночі та північному сході місцями буде холодніше: -6…-11 °C, на півдні: 0…+5 °C.
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