Київ засипало снігом: на дороги столиці виїхали 292 одиниці спецтехніки

Про це пише КМДА.

Зазначається, що наразі триває обробка доріг, мостів, спусків і підйомів протиожеледними засобами, а також прибирання доріг і тротуарів. Крім цього, 393 фахівці обробляють зупинки громадського транспорту, сходи, вузькі тротуари, пішохідні переходи.

"Зелені зони прибирають 659 працівників та 62 одиниці техніки "зеленбудів". Двори та прибудинкові території обробляють протилежними матеріалами більше 3000 працівників керуючих компаній", - додали у повідомленні.