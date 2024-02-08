Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, де 9 лютого можливий мокрий сніг
У п’ятницю, 9 лютого, в Україні очікується мокрий сніг із дощем. Вночі температура складатиме -1…-5 °C. На півночі та північному сході місцями буде холодніше: -6…-11 °C, на півдні: 0…+5 °C
Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.
Протягом дня 9 лютого в середньому очікується -3…+3 °C, у центральних областях +3…+6 °C, на півдні, Закарпатті та в Чернівецькій області +9…+15 °C.
В п’ятницю в Україні переважатиме волога погода з опадами. Без істотних опадів - у південних областях та Криму.
Погода в Києві
У столиці 9 лютого буде холодно. Вночі 0…-3 °C, вдень близько 0 °C. Також часом випадатиме сніг та мокрий сніг. На дорогах знов слизько - ожеледиця.
А от найближчі теплі дні варто очікувати 11, 12 та 13 лютого: +8…+14 °C.
Після того з 15 лютого знову буде похолодання: вночі до -1…-5 °C, вдень - близько нуля.
- 7 лютого Наталка Діденко розповіла, що з суботи, 10 лютого, в Україні очікується потепління, та похолодання із середини лютого.
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