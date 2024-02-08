Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, де 9 лютого можливий мокрий сніг

Про це повідомляє синоптикиня Наталка Діденко.

Протягом дня 9 лютого в середньому очікується -3…+3 °C, у центральних областях +3…+6 °C, на півдні, Закарпатті та в Чернівецькій області +9…+15 °C.

В п’ятницю в Україні переважатиме волога погода з опадами. Без істотних опадів - у південних областях та Криму.

Погода в Києві

У столиці 9 лютого буде холодно. Вночі 0…-3 °C, вдень близько 0 °C. Також часом випадатиме сніг та мокрий сніг. На дорогах знов слизько - ожеледиця.

А от найближчі теплі дні варто очікувати 11, 12 та 13 лютого: +8…+14 °C.

Після того з 15 лютого знову буде похолодання: вночі до -1…-5 °C, вдень - близько нуля.