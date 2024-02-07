Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, коли очікувати потепління, а коли буде похолодання

Про це пише синоптикиня Наталка Діденко.

"9 лютого опадів побільшає, переважно - холодна погода, на півдні лише - дуже тепло. А з 10 лютого очікується поступове потепління до +10...+16 °C. З 15 лютого знову похолоднішає", - йдеться у повідомленні.

Натомість завтра у більшості регіонів передбачається мокрий сніг та похолодання до -2...+4 °C. На Кіровоградщині, Луганщині, Донеччині та Дніпрі +4...+7 °C. Проте у південній частині буде тепліше, без істотних опадів, протягом дня температура триматиметься у межах +10...+15 °C.

У Києві 8 лютого очікується хмарна погода, місцями невеликий мокрий сніг, часом просто щільна хмарність.

Водночас вночі температура коливатиметься від +1...+3 °C, а вдень +2...+4 °C.