Синоптикиня Наталка Діденко розповіла, коли очікувати потепління, а коли буде похолодання
Уже з суботи, 10 лютого, в Україні очікується потепління, проте ненадовго - 15 лютого знову похолодає. Натомість у четвер, 8 лютого, прогнозується мокрий сніг та хмарна погода
Про це пише синоптикиня Наталка Діденко.
"9 лютого опадів побільшає, переважно - холодна погода, на півдні лише - дуже тепло. А з 10 лютого очікується поступове потепління до +10...+16 °C. З 15 лютого знову похолоднішає", - йдеться у повідомленні.
Натомість завтра у більшості регіонів передбачається мокрий сніг та похолодання до -2...+4 °C. На Кіровоградщині, Луганщині, Донеччині та Дніпрі +4...+7 °C. Проте у південній частині буде тепліше, без істотних опадів, протягом дня температура триматиметься у межах +10...+15 °C.
У Києві 8 лютого очікується хмарна погода, місцями невеликий мокрий сніг, часом просто щільна хмарність.
Водночас вночі температура коливатиметься від +1...+3 °C, а вдень +2...+4 °C.
- За прогнозами синоптикині Наталки Діденко, у суботу, 10 лютого, в Україну прийде суттєве потепління, проте опісля варто знову очікувати холодну погоду.
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