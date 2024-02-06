Можна мріяти про реальну весну: синоптикиня Наталка Діденко розповіла, коли в Україну прийде потепління

Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.

За її словами, 7 лютого в Україні буде дуже тепло: впродовж дня прогнозують +6...+12 °C, а на півдні та південному заході варто очікувати +10...+16 °C.

"Атмосферний фронт черкне західні та північні області, там пройдуть невеликі дощі, ввечері можливо з мокрим снігом.

Також найближчої ночі на сході є ймовірність незначних опадів", - написала Діденко.

Вітер буде з південно-західного та західного напрямків. Його пориви сягатимуть від 7-12 до 15-20 метрів за секунду.

Погода в столиці

У Києві 7 лютого температура сягне +7...+9 °C.Водночас буде хмарно та вітряно, ймовірний невеликий дощ.

Коли чекати потепління

Вже 8-9 лютого передбачається похолодання. Але з суботи, 10 лютого, до середи, 14 лютого, прийде суттєве потепління.

Усюди прогнозують до +10...+16 °C, лише крайня північ України буде температурно стриманішою: стовпчик термометра триматиметься нижче +10 °C.

"І хоча з 15-го лютого знову прийде похолодання, воно вже нас не введе в оману - діло йде до теплих зелених листочків", - додала синоптикиня.