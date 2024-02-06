Можна мріяти про реальну весну: синоптикиня Наталка Діденко розповіла, коли в Україну прийде потепління
За прогнозами синоптикині Наталки Діденко, у суботу, 10 лютого, в Україну прийде суттєве потепління, проте опісля варто знову очікувати холодну погоду
Про це повідомила синоптикиня Наталка Діденко.
За її словами, 7 лютого в Україні буде дуже тепло: впродовж дня прогнозують +6...+12 °C, а на півдні та південному заході варто очікувати +10...+16 °C.
"Атмосферний фронт черкне західні та північні області, там пройдуть невеликі дощі, ввечері можливо з мокрим снігом.
Також найближчої ночі на сході є ймовірність незначних опадів", - написала Діденко.
Вітер буде з південно-західного та західного напрямків. Його пориви сягатимуть від 7-12 до 15-20 метрів за секунду.
Погода в столиці
У Києві 7 лютого температура сягне +7...+9 °C.Водночас буде хмарно та вітряно, ймовірний невеликий дощ.
Коли чекати потепління
Вже 8-9 лютого передбачається похолодання. Але з суботи, 10 лютого, до середи, 14 лютого, прийде суттєве потепління.
Усюди прогнозують до +10...+16 °C, лише крайня північ України буде температурно стриманішою: стовпчик термометра триматиметься нижче +10 °C.
"І хоча з 15-го лютого знову прийде похолодання, воно вже нас не введе в оману - діло йде до теплих зелених листочків", - додала синоптикиня.
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