Київські посадовці вивезли родичів за кордон, використавши дітей-сиріт, - Лубінець

Про це повідомив уповноважений Верховної Ради з прав людини Дмитро Лубінець.

Він зазначив, що про це стало відомо в результаті моніторингових візитів до Служби у справах дітей та сім’ї Києва і Центру соціально-психологічної реабілітації дітей №1 Києва.

Омбудсман розповів, що у березні 2022 року 68 вихованців Центру соціально-психологічної реабілітації дітей №1 у супроводі 20 осіб евакуювали до колишнього молодіжного табору міста Вупперталь у Німеччині. Ці вихованці - діти-сироти, діти, позбавлені батьківського піклування, та діти, які перебувають у складних життєвих обставинах.

"Мої представники цього року під час моніторингових візитів відвідували заклади за кордоном, де перебувають українські діти. Ми навідалися й до вищезазначеного табору. Працівників Офісу Омбудсмана туди не допустили. Причина - на території були відсутні супроводжуючі від України, а діти перебувають виключно під опікою німецької сторони", - заявив Лубінець.

Як повідомили німецькі супроводжуючі, з початку евакуації було 55 дітей, проте відповідно до наказу директора Центру до Німеччини евакуювали 68. Моніторингова група так і не змогла перевірити дані стосовно ще 13 дітей через те, що їм не надали інформацію.

Лубінець розповів, що після цього відбулися візити до Служби у справах дітей й Центру соціально-психологічної реабілітації, щоб з’ясувати всі обставини.

"Те, що ми дізналися, шокувало: керівництво не володіє інформацією про ситуацію у закладі! У Службі й Центрі немає у наявності копій документів чи будь-яких документів про умови перебування дітей під опікою німецької сторони. Нам вдалось довідатися: серед супроводжуючих осіб під час евакуації в офіційних наказах були люди, які не мають стосунку до цієї сфери, й лише за день до цього стали працівниками закладів, а деякі зовсім ніколи не були працевлаштовані", - повідомив омбудсман.

Серед супроводжуючих - близькі родичі посадовців

Серед іншого виявилось, що в числі цих людей близький родич керівника служби і близький родич керівника центру. Серед супроводжуючих також значаться ще чотири особи, підстави для виїзду яких потребують додаткового вивчення.

Крім того, після появи за кордоном кожен із супроводжуючих чоловіків звільнилися з посад, і жоден з них наразі не працює у цих органах.

"Щобільше, вони не повернулися до України. Цей факт наштовхує на думку, що це все була "спланована акція"! Проте керівництво Служби у справах дітей та сім’ї міста Києва не повідомляло про це на нарадах чи у звітах. Проте він та керівник Центру соціально-психологічної реабілітації дітей №1 міста Києва продовжили їздити у робочі відрядження до Вупперталю на зустріч до своїх близьких родичів під виглядом робочих питань", - зазначає уповноважений ВР.

Лубінець припускає, що, можливо, саме тому в одного з керівників відсутній звіт про такі робочі відрядження, а в іншого написані буквально "під копірку". Там, за його словами, немає жодної інформації про проблеми дітей, встановлення німецької опіки, звільнення українських супроводжуючих і "з року в рік у звіті на третину сторінки можна побачити лише зміну в одній цифрі: 2022 рік на 2023".

"Лише у 2024 році наш Офіс з’ясував, що вихованці Центру соціально-психологічної реабілітації дітей №1 міста Києва залишились без українського супроводу. Доступ до цих дітей тепер потрібно просити у німецької сторони, яка вчиняла згідно з їхнім законодавством", - розповів омбудсман.

Він додав, що направив відповідні листи до Офісу Генпрокурора, Нацполу, Мінсоцполітики, Нацсоцсервісної служби, КМДА.

"Після такого випадку ми будемо більш прискіпливо перевіряти документи, повʼязані із закордонними відрядженнями… Адже складається враження, що подібні випадки непоодинокі", - написав Лубінець.