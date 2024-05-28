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Головна Кримінал Посадовцю Одеського ТЦК, викритому на організації багатомільйонної схеми заробітку на ухилянтах, обрали запобіжний захід

Посадовцю Одеського ТЦК, викритому на організації багатомільйонної схеми заробітку на ухилянтах, обрали запобіжний захід

28 травня, 2024 вiвторок
14:36
Кримінал

Суд у вівторок, 28 травня, обрав запобіжний захід посадовцю Одеського центру комплектування, який організував масштабну схему заробітку на ухилянтах

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Про це інформує Київський районний суд міста Одеси. 

Вказано, що до суду надійшло клопотання про обрання запобіжного заходу підозрюваному у перевищенні влади чи службових повноважень та втручанні в роботу інформаційних (автоматизованих) систем посадовцю Приморського РТЦК та СП в Одесі. 

"Розглянувши клопотання правоохоронців, слідчий суддя задовольнив його. Підозрюваному обрано запобіжний захід у вигляді тримання під вартою. Розмір застави складає 242 240 гривень. Зазначимо, що на час розгляду клопотання щодо обрання запобіжного заходу підозрюваний не був затриманий", - йдеться у повідомленні. 

Нарізі ухвала не набрала законної сили, її можуть оскаржити у суді. 

Примітка: відповідно до ст. 62 Конституції України особа вважається невинуватою у вчиненні злочину і не може бути піддана кримінальному покаранню, доки її вину не буде доведено в законному порядку і встановлено обвинувальним вироком суду.

  • 27 травня працівники ДБР викрили посадовця Одеського центру комплектування, який організував масштабну схему заробітку на чоловіках, охочих уникнути мобілізації. 

Теги:
Україна
Одеса
мобілізація
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