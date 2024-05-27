В Одесі ДБР викрило посадовця ТЦК на організації багатомільйонної схеми заробітку на ухилянтах

Про це інформує пресслужба ДБР.

Зазначається, що схема діяла в Приморському РТЦК з липня 2023 року. Тоді начальник відділу несанкціоновано почав втручатися в роботу електронної бази реєстру військовозобов'язаних "Оберіг" та загалом "відкоригував" дані 138 військовозобов’язаних, фіктивно зробивши їх непридатними для військової служби.

Як встановило слідство, така послуга коштувала ухилянтам від 4,5 до 7 тис. доларів та надавала змогу фігуранту заробити щонайменше мільйон доларів.

Наразі ДБР встановило усіх осіб, які встигли скористались схемою. Частина з них встигла виїхати за кордон, проте ухилянти, які залишились на території України, були доставлені до центру комплектування для оновлення даних та подальшої мобілізації до лав ЗСУ.

Наразі посадовцю повідомлено про підозру в несанкціонованому втручанні в роботу інформаційно-комунікаційних систем, вирішується питання про обрання йому запобіжного заходу та відсторонення від посади.

Санкція статті передбачає покарання до 15 років позбавлення волі. Наразі встановлюється повне коло осіб, причетних до оборудки.

Крім того, проведено 14 обшуків за місцем роботи та проживання фігуранта та учасників схеми.