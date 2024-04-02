У поліції розповіли, як сприяють ТЦК у пошуку ухилянтів

Про це "Радіо Свобода" розповів начальник Департаменту превентивної діяльності Нацполіції Максим Ахрамєєв.

За його словами, ТЦК надсилає запит, поліція вносить дані в інформаційну систему й починає розшук людини.

"Такий механізм врегульовано постановою Кабінету Міністрів, де передбачено звернення. Таке звернення надсилається до підрозділів Нацполіції, далі поліцейські вносять інформацію до єдиного обліку інформаційної підсистеми Нацполіції й починають перевірку. Після встановлення таких осіб ми доставляємо – виключно доставляємо – до найближчого ТЦК та СП з метою з’ясування всіх обставин та складання адміністративного протоколу уповноваженим офіцером ТЦК згідно зі статтею 210 КУпАП", – сказав керівник департаменту НПУ.

Уже у територіальному центрі комплектування складається постанова про адміністративне правопорушення та встановлюються обставини неприбуття за повісткою.

"Складається протокол уповноваженим офіцером ТЦК та СП, де зазначається час і місце розгляду справи по суті. І коли особа прибуває, або одразу на місці, виноситься постанова. Якщо особа не з’явилася по повістці з поважних причин, то постановою закривається адміністративна справа. Якщо ж особа не має можливості довести, що вона не з’явилась із важливих причин, то складається постанова про накладення адміністративного штрафу", – пояснив Ахрамєєв.