У поліції розповіли, як сприяють ТЦК у пошуку ухилянтів
Підрозділи Нацполіції отримують звернення від ТЦК щодо тих, хто ухиляється від мобілізації, і лише доставляють таких людей до центрів комплектації
Про це "Радіо Свобода" розповів начальник Департаменту превентивної діяльності Нацполіції Максим Ахрамєєв.
За його словами, ТЦК надсилає запит, поліція вносить дані в інформаційну систему й починає розшук людини.
"Такий механізм врегульовано постановою Кабінету Міністрів, де передбачено звернення. Таке звернення надсилається до підрозділів Нацполіції, далі поліцейські вносять інформацію до єдиного обліку інформаційної підсистеми Нацполіції й починають перевірку. Після встановлення таких осіб ми доставляємо – виключно доставляємо – до найближчого ТЦК та СП з метою з’ясування всіх обставин та складання адміністративного протоколу уповноваженим офіцером ТЦК згідно зі статтею 210 КУпАП", – сказав керівник департаменту НПУ.
Уже у територіальному центрі комплектування складається постанова про адміністративне правопорушення та встановлюються обставини неприбуття за повісткою.
"Складається протокол уповноваженим офіцером ТЦК та СП, де зазначається час і місце розгляду справи по суті. І коли особа прибуває, або одразу на місці, виноситься постанова. Якщо особа не з’явилася по повістці з поважних причин, то постановою закривається адміністративна справа. Якщо ж особа не має можливості довести, що вона не з’явилась із важливих причин, то складається постанова про накладення адміністративного штрафу", – пояснив Ахрамєєв.
- Раніше у Нацполіції пояснили коли ухилянт підлягає адміністративній відповідальності, а коли кримінальній. Якщо військовозобов'язаний ухилився від повістки для звірення військово-облікових даних у ТЦК, він підлягає адміністративній відповідальності. Водночас якщо людина пройшла звірення і медкомісію, але уникла відправлення до армії, вона підлягає кримінальній відповідальності.
- На Полтавщині відділи ТЦК та СП звернулися до поліції з проханням доставити близько 30 тис. військовозобов'язаних.
- Київ
- Львів
- Вінниця
- Дніпро
- Донецьк
- Житомир
- Запоріжжя
- Івано-Франківськ
- Кропивницкий
- Луганськ
- Луцьк
- Миколаїв
- Одеса
- Полтава
- Рівне
- Суми
- Сімферополь
- Тернопіль
- Ужгород
- Харків
- Херсон
- Хмельницький
- Черкаси
- Чернівці
- Чернигів
- USD 39.04 Купівля 39.04Продаж 39.56
- EUR Купівля 42.07Продаж 42.88
- Актуальне
- Важливе