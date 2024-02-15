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У Нацполіції пояснили, коли ухилянт підлягає адміністративній відповідальності, а коли кримінальній

15 лютого, 2024 четвер
10:35
Війна з Росією військовий квиток, мобілізація

Якщо військовозобов'язаний українець ухилився від повістки для звірення військово-облікових даних у ТЦК, він підлягає адміністративній відповідальності

Про це LIGA.net повідомила пресслужба Національної поліції.

Водночас якщо людина пройшла звірення і медкомісію, але уникла відправлення до армії, вона підлягає кримінальній відповідальності.

"Відомості про це вносяться до ЄРДР та у разі встановлення цього факту розпочинається досудове розслідування — за матеріалами, наданими ТЦК", — розповіли правоохоронці.

Якщо суд визнає людину винною, їй може загрожувати тюремне ув'язнення на строк від трьох до п'яти років.

Водночас поводження з людиною, вину якої не визнав суд, має відповідати поводженню з невинуватою особою, наголосили в поліції.

Варто зазначити, що раніше перший заступник голови Національної поліції Максим Цуцкірідзе сказав, що засуджені до умовного терміну ухилянти все одно підлягають мобілізації.

Що відомо про мобілізацію в Україні

19 грудня Зеленський на пресконференції за підсумками 2023 року заявив, що Генштаб звернувся з питанням мобілізації додаткових 450-500 тис. українців.

25 грудня 2023 року Кабмін вніс до Ради законопроєкт про вдосконалення процедури мобілізації.

8 січня на засіданні Комітет Верховної Ради з питань антикорупційної політики визнав урядовий законопроєкт про мобілізацію таким, що містить корупційні ризики.

11 січня законопроєкт про мобілізацію повернули уряду на доопрацювання без розгляду в парламенті.

Омбудсмен Дмитро Лубінець стверджує, що деякі положення законопроєкту про мобілізацію порушують Конституцію, міжнародні зобов'язання України та права людей. 

Наприкінці січня уряд вніс до Ради оновлений законопроєкт про мобілізацію. Однак комітет ВР із питань антикорупційної політики на засіданні 5 лютого знову визнав документ таким, що містить корупційні ризики.

Верховна Рада Україні на засіданні 6 лютого підтримала продовження воєнного стану та загальної мобілізації ще на 90 днів – до 13 травня 2024 року.

7 лютого ВР підтримала в першому читанні урядовий законопроєкт №10449 про посилення мобілізації.

Теги:
Україна
поліція
мобілізація
Воєнний стан
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