Засуджені до умовного терміну ухилянти все одно підлягають мобілізації, – Нацполіція

Про це перший заступник голови Національної поліції Максим Цуцкірідзе сказав в інтерв'ю Цензор.НЕТ.

За його словами, нині в Україні розслідується близько 9400 проваджень щодо ухилення від мобілізації. До суду скеровано 2600 проваджень. У 2022 році винесено 250 вироків, а у 2023 – близько 300. Найбільше ухилянтів фіксують в Одеській області, на Закарпатті, Львівщині та Буковині.

В основному судді виносять рішення про умовний термін покарання ухилянтів, враховуючи їхній моральний стан, наявність дітей, скарги на здоров'я, навіть якщо ВЛК визнала їх придатними до служби.

"Вони (засуджені до умовного терміну ухилянти, - ред.) і надалі підлягають мобілізації. Умовний термін більше про те, що якщо людина вчинить повторно те саме, то тоді вже буде реальний строк", - підкреслив Цуцкірідзе.

8 лютого стало відомо, що рекордна група порушників намагалася перетнути угорський кордон, утекти хотіли 38 ухилянтів.

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