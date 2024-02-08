Рекордна група порушників намагалася перетнути угорський кордон: утекти хотіли 38 ухилянтів
Прикордонники неподалік кордону з Угорщиною зупинили два мікроавтобуси, у яких були 38 чоловіків, які намагалися виїхати за межі країни, та 2 перевізники
Про це повідомила Державна прикордонна служба України.
З початку повномасштабного вторгнення РФ ця затримана група ухилянтів стала рекордною за кількістю. Водії на мікроавтобусах намагалися перевезти 38 чоловіків. Відомо, що у її складі - чоловіки з 11 областей України.
Організатори незаконного перенаправлення за кордон хотіли отримати від клієнтів від $4500 до $8500 за поїздку.
У ДПСУ зауважили: щодо виявлення ознак кримінального злочину у діях перевізників прикордонники повідомили співробітників поліції. На затриманих складені адміністративні протоколи.
Наразі триває перевірка й встановлення деталей організації незаконної схеми.
- 12 грудня на Одещині біля кордону з Молдовою наряд Ізмаїльського прикордонного загону затримав трьох порушників у рясах та одного у спортивному одязі.
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