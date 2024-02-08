Рекордна група порушників намагалася перетнути угорський кордон: утекти хотіли 38 ухилянтів

Про це повідомила Державна прикордонна служба України.

З початку повномасштабного вторгнення РФ ця затримана група ухилянтів стала рекордною за кількістю. Водії на мікроавтобусах намагалися перевезти 38 чоловіків. Відомо, що у її складі - чоловіки з 11 областей України.

Організатори незаконного перенаправлення за кордон хотіли отримати від клієнтів від $4500 до $8500 за поїздку.

У ДПСУ зауважили: щодо виявлення ознак кримінального злочину у діях перевізників прикордонники повідомили співробітників поліції. На затриманих складені адміністративні протоколи.

Наразі триває перевірка й встановлення деталей організації незаконної схеми.