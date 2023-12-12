На Одещині порушники в рясах намагалися перетнути кордон з Молдовою: один із них – з УПЦ МП

Про це повідомляє пресслужба Держприкордонслужби України.

"Під час з’ясування обставин виявилося, що із трьох "батюшок" лише один є кліриком, який належить до церкви з керівним центром в країні-агресорі – Росії. Саме він і забезпечив церковним вбранням двох своїх попутників", - зазначено у повідомленні.

Раніше він був у казначействі Київсько-Печерської Лаври. Після відселення звідти промосковської братії, подався на Харківщину, а згодом вирішив потрапити за кордон – нелегально. Знайти помічників у цій незаконній справі погодився його друг, який живе в одній з європейських країн.

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Зі слів "паломників" за трансфер через кордон вони сплатили ділкам по 4 тисячі доларів США кожний. Аби по дорозі викликати менше підозр вони нарядилися у богослужбовий одяг.

"Порушникам кордону здавалося, що все йде за планом. На березі озера Кагул їх зустрів човен. Переправник доставив пасажирів на протилежний берег та скерував на світло найближчого села. Човняр запевнив, що то Молдова, а насправді перевіз горе-порушників між двома українськими населеними пунктами, розділеними озером", - розповіли у ДПСУ.

Українські прикордонники склали на затриманих протоколи про адміністративні правопорушення. На них чекає суд.