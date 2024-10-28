Київський Безпековий Форум для молоді: 100 учасників та міжнародні спікери

Еспресо - інформаційний партнер Форуму.

У Форумі візьмуть участь понад 100 молодих лідерок та лідерів із усієї країни.

Він покликаний стати платформою для обговорення викликів, які долає українська молодь під час війни, надважливої місії, яку молодь взяла на себе в наближенні перемоги та яка очікує її по завершенні війни.

Гостями цьогорічного Форуму стануть провідні державні діячі України та країн-партнерів, військові, відомі волонтери та громадські активісти, експерти з проблем безпеки та міжнародних відносин.

Серед спікерів Форуму, зокрема, будуть Марі-Доха Бесансено, помічник Генерального секретаря НАТО з питань публічної дипломатії; Девід Петреус, командувач Центрального командування США (2008-2010), директор Центрального розвідувального управління США (2011-2012); Курт Волкер, спеціальний представник США на переговорах з Україною (2017-19); Олександра Матвійчук, Нобелівська лауреатка миру 2022 року, голова правління Центру громадянських свобод; Наталія Яресько, Голова Наглядової ради Аспен Інститут Київ; Антон Дробович, голова Інституту національної пам'яті; Віталій Портников, журналіст.

Форма для акредитації ЗМІ.

Акредитація завершується у вівторок, 29 жовтня, о 18:00. Тільки підтверджені представники медіа зможуть бути присутні на Форумі.

10-й Київський Безпековий Форум для молоді організований Фондом Арсенія Яценюка "Відкрий Україну" у партнерстві з Представництвом НАТО в Україні NATO in Ukraine та за підтримки Національного Демократичного Інституту National Democratic Institute і Представництва Фонду Фрідриха Еберта в Україні FES-Ukraine. Інституційним партнером Форуму є Атлантична Рада Atlantic Council.