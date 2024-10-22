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Кличко відсторонив свого заступника Прокопіва через розслідування Bihus.Info

Катерина Єсікова
22 жовтня, 2024 вiвторок
09:22
Суспільство Віталій Кличко

Міський голова Києва Віталій Кличко відсторонив заступника голови КМДА Володимира Прокопіва після розслідування журналістів Bihus.Info

Зміст

Про це він написав у Telegram.

Кличко звернувся до правоохоронних і антикорупційних органів для того, щоб вони перевірили факти, викладені журналістами-розслідувачами Bihus Info щодо Прокопіва.

"А також на час перевірки, задля її обʼєктивності, відсторонюю Прокопіва від виконання обовʼязків заступника голови КМДА із самоврядних повноважень", - написав мер.

Довідка. Володимир Прокопів - депутат Київради з 2014 року, очільник фракції "Європейська Солідарність".

Півтора року очолював земельну комісію (2014-2015), також був секретарем міської ради (2015-2019), а пізніше став одним із заступників Віталія Кличка (з 2021). У міську раду Прокопів прийшов з бізнесу, також багато років був помічником народних депутатів, зокрема Петра Порошенка.

Що передувало

Тиждень тому журналісти Bihus.Info виклали розслідування, в якому стверджувалося, що родина Володимира Прокопіва придбала низку комерційної та житлової нерухомості за час його роботи в Київраді та адміністрації.

Відповідне розслідування стосувалося нерухомості тестя, тещі та дружини Прокопіва.

21 жовтня журналісти опублікували нове розслідування щодо заступника Кличка. Bihus.Info стверджує, що двоє друзів Прокопіва через приватні компанії отримали у власність щонайменше шість об’єктів нерухомості, які раніше належали місту. Мова йшла про Олександра Поштарюка та Андрія Стеценка.

Зазначається, що перед тим як почати отримувати у власність тепер уже колишнє комунальне майно, вони відзначилися тим, що допомогли родині Прокопіва задешево отримати елітне житло. 

 

Теги:
Новини
Україна
Віталій Кличко
журналісти
корупція в Україні
новини Києва
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