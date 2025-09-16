Кравченко заявив про звільнення 57 прокурорів зі статусом інвалідності після перевірок
З органів прокуратури після перевірки звільнили 57 прокурорів зі статусом інвалідності, а також 56 прокурорів – з адміністративних посад
Про це повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко.
"У липні я прийняв рішення провести перевірку обґрунтованості надання статусу інвалідності працівникам прокуратури. Це питання з самого початку на моєму особистому контролі й залишається на постійному контролі Офісу генерального прокурора", – написав він.
За словами Кравченка, нині звільнено 57 прокурорів зі статусом інвалідності, 56 – з адміністративних посад, а 228 дисциплінарних скарг перебувають на розгляді.
- Раніше стало відомо, що заступника керівника екологічної прокуратури Олександра Малєєва звільнили, оскільки посадовець не вносив до щорічної декларації оренду елітного будинку на Київщині за $3 тис., який його дружина показала у програмі "Супермама".
