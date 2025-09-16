Кравченко заявив про звільнення 57 прокурорів зі статусом інвалідності після перевірок

Про це повідомив генеральний прокурор України Руслан Кравченко.

"У липні я прийняв рішення провести перевірку обґрунтованості надання статусу інвалідності працівникам прокуратури. Це питання з самого початку на моєму особистому контролі й залишається на постійному контролі Офісу генерального прокурора", – написав він.

За словами Кравченка, нині звільнено 57 прокурорів зі статусом інвалідності, 56 – з адміністративних посад, а 228 дисциплінарних скарг перебувають на розгляді.