Прокурора Малєєва звільнили після того, як його дружина на шоу "Супермама" показала їхнє приховане житло

Про це повідомила пресслужба Кваліфікаційно-дисциплінарної комісії прокурорів.

Кваліфікаційно-дисциплінарна комісія прокурорів подала на звільнення заступника керівника екологічної прокуратури Олександра Малєєва. Це сталося після того, як журналісти "Стопкор" зʼясували, що посадовець не вносив до щорічної декларації оренду елітного будинку в Київській області приблизно за $3 тис. Це стало відомо, коли його дружина Ганна Малєєва взяла участь у шоу "Супермама" та показала спосіб життя родини.

фото: скріншот з відео "Супермама"

фото: скріншот з відео "Супермама"

Колишня дружина прокурора також брала участь у програмі та розповідала, що Олександр Малєєв орендує для неї та дітей квартиру за 15 тис. грн і сплачує 30 тис. грн щомісячно.

У декларації за 2024 рік Олександр Малєєв зазначає чималу кількість нерухомості в Одеській області й Києві та три автомобілі. У квітні 2025 року подружжя також завершило будівництво квартири в Одесі. Дохід Малєєва від прокуратури за 2024 рік становив 1 344 098 грн.

Олександр Малєєв — заступник керівника спеціалізованої екологічної прокуратури — начальник управління захисту інтересів держави у сфері охорони навколишнього природного середовища офісу генерального прокурора.

Дружина посадовця Ганна Малєєва взяла участь у програмі "Супермама", де розповіла, що родина орендує будинок в Бучі площею 130 квадратних метрів. Жінка додала, що не цікавилася вартістю оренди та не може відповісти на це запитання. Оренду будинку прокурор у декларації не вказував. За підрахунками журналістів, оренда такої нерухомості може коштувати близько $3 тис. на місяць.

фото: скріншот з відео "Супермама"

фото: скріншот з відео "Супермама"

фото: скріншот з відео "Супермама"

За інформацією журналістів, будинок, який орендує прокурор, розташований на території природно-заповідного фонду, де будівництво заборонене. За контроль будівництва на території фонду відповідає Спеціалізована екологічна прокуратура, яку очолює Малєєв.

Також жінка розповіла, що родина живе на два міста — Одеса та Київ. І коли вони мешкають у передмісті столиці, Олександр Малєєв приїздить на вихідні.

У програмі також брала участь колишня дружина прокурора Тетяна Малєєва, яка розповіла, що для неї та дітей Олександр Малєєв орендує квартиру за 15 тис. грн на місяць та сплачує 30 тис. грн щомісячно. Цю квартиру і видатки посадовець також не зазначає у декларації.

Окрім цього, Олександр Малєєв не вказував у декларації видатки на пологи дружини, які відбулися в США. Дружина прокурора вирушила до Америки на 35-му тижні вагітності, щоб народити дитину, що дозволило доньці Сарі Малєєвій отримати громадянство США. Ганна Малєєва заявила, що вона самостійно сплатила лише переліт, тоді як витрати на пологи та проживання були покриті урядом США.

Дохід від Олександра Малєєва від Офісу Генпрокурора за 2024 рік становив 1 344 098 грн та страхові виплати 15 052 грн. На банківських рахунках прокурор зберігає 562 478 грн та готівкою $2 500.